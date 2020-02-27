Полицейские задержали 19-летнюю мошенницу по подозрению в хищении 140 000 рублей у пенсионерки

В дом 61-летней женщины подозреваемая вошла под видом социальной работницы.

В январе 2020 года в дом к 61-летней ельчанки пришла девушка, представившаяся работницей социальной службы. Она заявила хозяйке, что в стране проводится денежная реформа и ей необходимо переписать номера и серии банковских купюр, принадлежащих женщине. Хозяйка передала гостье 140 000 рублей, а после ее ухода обнаружила пропажу денег.



- По подозрению в краже задержана ранее судимая 19-летняя жительница Измалковского района, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Подозреваемая призналась в совершении преступления и уже вернула потерпевшей часть похищенных денег.



Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Полиция предупреждает! Не попадайтесь на уловки мошенников! Если к вам пришли незнакомцы и, представляясь сотрудниками различных служб, сообщают о срочной замене денег в связи с денежной реформой, проверке газового оборудования, предлагают приобрести медицинские приборы или лекарственные препараты, ни в коем случае не впускайте их в дом! Через дверь спросите у непрошенных гостей о цели визита, уточните их фамилии и название организации, сотрудниками которой они представляются. Попросите предъявить служебные удостоверения!

