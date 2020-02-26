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Центробанк рассказал о новых уловках создателей финансовых пирамид

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#финансовые пирамиды
Центробанк рассказал «Известиям» о новых уловках, к которым прибегают создатели финансовых пирамид, в том числе AirBitClub, которая привлекала деньги граждан для инвестиций в криптовалюту и собрала более 500 млн рублей. 

В 2019 году, по информации ЦБ, чаще всего онлайн-пирамиды использовали обещания вкладывать средства в биткоины. Однако появились и другие ухищрения мошенников, например, инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров или в круизную путевку. 

Отмечается, что для большей правдоподобности создатели пирамид начали обещать доходность, якобы подсчитанную до десятых и сотых процента. Эксперт по финансовому мошенничеству Олег Анисимов рассказал, что более 90% участников пирамид вложенные средства теряют. 

«Обычные инвесторы, как правило, остаются в проигрыше, обеспечивая доход для организаторов и профессиональных участников, которые находятся в основании пирамиды», — пояснил он. 
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#финансовые пирамиды

Комментарии (1)

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Дмитрий Адоньев

52 минуты назад
Я еще год назад писал о пирамиде Incruises туристический клуб который якобы дает возможность в 2 раза дешевле путешествовать на лайнерах. На самом деле это пирамида и она когда нибудь закроется!
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