В России
57 минут назад
В башне «Москва-Сити» произошло обрушение
Инцидент случился на 30 этаже здания
В одной из башен «Москва-Сити» произошло обрушение части стеклянной наружной стены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент случился на 30 этаже здания по адресу 1-й Красногвардейский проезд, 21. На этом этаже располагаются жилые апартаменты. После случившегося был эвакуирован стоящий рядом с башней автотранспорта. После случившегося был эвакуирован стоящий рядом с башней автотранспорт.
Пострадавших в результате ЧП нет. Альпинисты уже ведут дальнейшие работы по замене элемента. Территория проведения работ огорожена.
Инцидент случился на 30 этаже здания по адресу 1-й Красногвардейский проезд, 21. На этом этаже располагаются жилые апартаменты. После случившегося был эвакуирован стоящий рядом с башней автотранспорта. После случившегося был эвакуирован стоящий рядом с башней автотранспорт.
Пострадавших в результате ЧП нет. Альпинисты уже ведут дальнейшие работы по замене элемента. Территория проведения работ огорожена.