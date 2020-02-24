В России

57 минут назад

В башне «Москва-Сити» произошло обрушение

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В башне «Москва-Сити» произошло обрушение

Инцидент случился на 30 этаже здания

В одной из башен «Москва-Сити» произошло обрушение части стеклянной наружной стены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент случился на 30 этаже здания по адресу 1-й Красногвардейский проезд, 21. На этом этаже располагаются жилые апартаменты. После случившегося был эвакуирован стоящий рядом с башней автотранспорта. После случившегося был эвакуирован стоящий рядом с башней автотранспорт.

Пострадавших в результате ЧП нет. Альпинисты уже ведут дальнейшие работы по замене элемента. Территория проведения работ огорожена.
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