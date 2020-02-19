Сергей Тимшин стал первым липчанином, который прыгнул с шестом на 5 метров

В середине прошлого века этого хватило бы для победы на Олимпийских Играх.

Липчанин Сергей Тимшин в кировском манеже «Весна» занял 2-е место в зимнем чемпионате России по легкоатлетическим многоборьям. При этом наш земляк побил рекорд Липецкой области, став первым земляком, который взлетел с шестом ровно на 5 метров.

Обычно мужчины соревнуются в десятиборье, но зимой в закрытых помещениях без длинных метаний многоборье «ужимается» до 7 видов.

Сергей Тимшин стал вторым в России, набрав 5 794 очка, которые сложились из следующих результатов: бег 60 метров - 7,11 секунды, бег 1000 метров - 2.56,68, бег 60 метров с барьерами - 8,26, прыжок в длину - 7,15 метра, толкание ядра - 13,81 м, прыжок в высоту - 2,06 м., прыжок с шестом – 5 м.

Ещё один липчанин Максим Королёв занял 7-е место – 5 337 очков. Чемпионом России стал Артём Макаренко из Красноярского края - 6320 очков. Замкнул «тройку» призёров Степан Кекин из Омска - 5757.

У женщин чемпионкой России стала Александра Бутвина – супруга Сергей Тимшина. Правда, представляет она Ростовскую область и Санкт-Петербург. Результат чемпионки - 4259 очков.

Несколько фактов из истории. Прыгать с шестом на 5 метров и выше люди начали только в середине XX века. До этого даже чемпион римской Олимпиады-1960 американец Дон Брэгг победил с результатом 4.70, что стало тогда олимпийским рекордом.

Новая эра в прыжках связана с отказом от старых металлических шестов и переход к современным фибергласовым, которые подбрасывают вверх атлета, словно катапульта. Первым жителем планеты, преодолевшим 5-метровую планку стал Брайан Стернберг – в 1963 году в чемпионате США он «взлетел» на 5.08. На данный момент покорена уже и 6-метровая высота, правда, сделать это удалось лишь примерно двум десяткам атлетов. У мужчин до сих пор держится мировой рекорд украинского прыгуна Сергея Бубки – 6.14, установленный в 1994 году.

К слову, совсем недавно 8 февраля 2020 года 20-летний швед Арман Дюплантис на турнире в Польше побил рекорд Бубки – 6.17, но пока только в зале.





Женщинам 5-метровая отметка покорилась лишь в 1995 году, когда в Лондоне Елена Исинбаева, подняла рекордную планку с 4.95 до 5.00. Сейчас женский мировой рекорд принадлежит Исинбаевой, был установлен в 2009 году и составляет 5 метров 6 сантиметров – виртуозно управляться с шестом Елена начала раньше, чем прочитала Конституцию РФ.

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