Погода в Липецке

сегодня, 12:22

Спасатели разослали экстренное предупреждение об усилении ветра

8 2771
#ветер
2
Спасатели разослали экстренное предупреждение об усилении ветра

Скорость ветра может достигать 20 м/с.

ГУ МЧС РФ по Липецкой области разослало предупреждение о непогоде.

«По данным синоптиков, сегодня с 18.00 и до 18.00 понедельника ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачная с прояснениями, ночью местами туман. На дорогах гололедица.  Ветер южной четверти 8-13 м/с, ночью порывы до 16 м/с, днем порывы  15-20 м/с.», - предупреждают спасатели. 
8 2771
#ветер
2

Комментарии (8)

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масяня

31 минуту назад
" У природы нет плохой погоды..."
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Сяло

59 минут назад
Хотели весну-----получайте..... Б
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Вася

59 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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Инопланетянин

сегодня, 13:44
Чего не советуют 2 кирпич собой таскат, чтоб ветер не унесь
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Аристократ

сегодня, 13:07
Что намиветер? Да на это ответит, несущийся мимо. Да сломавши крыло. И упав между нами. Так недолго любимых разбил он объятья, как простое стекло.
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 12:55
лучше бы разослали хорошего настроения и пару смешных анекдотов !
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inформат

сегодня, 12:45
Лучше бы снега навалило, да морозы сибирские ударили под тридцать!
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Channel

сегодня, 12:43
весна вступает в схватку с уходящей зимой
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