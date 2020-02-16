Спасатели разослали экстренное предупреждение об усилении ветра

Скорость ветра может достигать 20 м/с.

ГУ МЧС РФ по Липецкой области разослало предупреждение о непогоде.



«По данным синоптиков, сегодня с 18.00 и до 18.00 понедельника ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачная с прояснениями, ночью местами туман. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти 8-13 м/с, ночью порывы до 16 м/с, днем порывы 15-20 м/с.», - предупреждают спасатели.