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Эрдоган: Россия руководит войной в Ливии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал неожиданное заявление о том, что Россия руководит войной в Ливии.
Об этом он высказался в беседе с представителями СМИ во время возвращения из Пакистана. Часть интервью обнародовало в субботу турецкое информационное телевидение (телеканал NTV).
Эрдоган пояснил репортёрам, что имеется фотоснимок, на котором в одном помещении находятся командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, министр обороны России Сергей Шойгу, глава Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Герасимов и неназванный мужчина, кого турецкий президент Турции назвал руководителем русской частной военной компании «Вагнер».
«Все они являются высшими российскими военными чиновниками, и они управляют „Вагнером“. И они всё ещё продолжают утверждать, что у них нет никаких связей [с пресловутой ЧВК]. В настоящее время Москва руководит войной [в Ливии] на самом высоком уровне», — выразил уверенность турецкий лидер.
Как сообщала «Русская Весна», известный российский предприниматель Евгений Пригожин действительно участвовал в переговорах главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с командующим ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Переговоры состоялись в Москве в начале октября 2018 года. На той встрече был и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, Пригожин, как видно на кадрах, сидел за столом вблизи главы военного ведомства.
Федеральные СМИ тогда сообщили со ссылкой на военно-дипломатический источник, что Пригожин был организатором официального обеда и участвовал в обсуждении культурной программы для ливийской делегации.
Отметим, что компания Пригожина известна тем, что занималась организацией питания высших лиц государства, благодаря чему глава фирмы получил в либеральных СМИ прозвище «повар Путина». В последние годы имя бизнесмена не раз упоминалось в расследованиях СМИ-иноагентов в связи с так называемой «Частной военной компанией Вагнера» в Сирии, на Донбассе и в африканских странах. Оппозиция уверяет, что он — главный спонсор целой «частной армии».
Имя Евгения Пригожина включено в американский санкционный список, Вашингтон заочно предъявил ему обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США, якобы с помощью подконтрольной т.н. «фабрики троллей».
Сам бизнесмен отрицает наличие связей с какими-либо ЧВК или троллями.
Напомним, что Анкара поддерживает другой лагерь в ливийском гражданском вооружённом конфликте — базирующееся в Триполи так называемое Правительство национального согласия (ПНС), которому противостоит избранный Парламент страны, поддерживаемый Хаффтаром.
В конце 2019 года Турция начала подготовку к отправке в Ливию нескольких тысяч сирийских боевиков и своих военных для поддержки вооружённых формирований, воюющих на стороне ПНС. В начале 2020 года первые самолёты с бандгруппами из САР приземлились в международном аэропорту Митига в ливийской столице, позже прибыли и военнослужащие.
И уже 4 января фельдмаршал Х. Хафтар объявил в стране массовую мобилизацию для «изгнания иностранных оккупантов», сообщает rusvesna.su
Эрдоган пояснил репортёрам, что имеется фотоснимок, на котором в одном помещении находятся командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, министр обороны России Сергей Шойгу, глава Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Герасимов и неназванный мужчина, кого турецкий президент Турции назвал руководителем русской частной военной компании «Вагнер».
«Все они являются высшими российскими военными чиновниками, и они управляют „Вагнером“. И они всё ещё продолжают утверждать, что у них нет никаких связей [с пресловутой ЧВК]. В настоящее время Москва руководит войной [в Ливии] на самом высоком уровне», — выразил уверенность турецкий лидер.
Как сообщала «Русская Весна», известный российский предприниматель Евгений Пригожин действительно участвовал в переговорах главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с командующим ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Переговоры состоялись в Москве в начале октября 2018 года. На той встрече был и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, Пригожин, как видно на кадрах, сидел за столом вблизи главы военного ведомства.
Федеральные СМИ тогда сообщили со ссылкой на военно-дипломатический источник, что Пригожин был организатором официального обеда и участвовал в обсуждении культурной программы для ливийской делегации.
Отметим, что компания Пригожина известна тем, что занималась организацией питания высших лиц государства, благодаря чему глава фирмы получил в либеральных СМИ прозвище «повар Путина». В последние годы имя бизнесмена не раз упоминалось в расследованиях СМИ-иноагентов в связи с так называемой «Частной военной компанией Вагнера» в Сирии, на Донбассе и в африканских странах. Оппозиция уверяет, что он — главный спонсор целой «частной армии».
Имя Евгения Пригожина включено в американский санкционный список, Вашингтон заочно предъявил ему обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США, якобы с помощью подконтрольной т.н. «фабрики троллей».
Сам бизнесмен отрицает наличие связей с какими-либо ЧВК или троллями.
Напомним, что Анкара поддерживает другой лагерь в ливийском гражданском вооружённом конфликте — базирующееся в Триполи так называемое Правительство национального согласия (ПНС), которому противостоит избранный Парламент страны, поддерживаемый Хаффтаром.
В конце 2019 года Турция начала подготовку к отправке в Ливию нескольких тысяч сирийских боевиков и своих военных для поддержки вооружённых формирований, воюющих на стороне ПНС. В начале 2020 года первые самолёты с бандгруппами из САР приземлились в международном аэропорту Митига в ливийской столице, позже прибыли и военнослужащие.
И уже 4 января фельдмаршал Х. Хафтар объявил в стране массовую мобилизацию для «изгнания иностранных оккупантов», сообщает rusvesna.su