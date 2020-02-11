В России
23 минуты назад
Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в метро
Полиция задержала молодого человека, имитировавшего внезапный приступ
Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным МВД РФ, 2 февраля в вагоне метро, ехавшем от станции "Полежаевская" к "Улице 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники кричали, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя тем самым панику среди пассажиров. В дальнейшем видеозапись инцидента была размещена в интернете.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Сообщников Джаборова ищут.
По данным МВД РФ, 2 февраля в вагоне метро, ехавшем от станции "Полежаевская" к "Улице 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники кричали, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя тем самым панику среди пассажиров. В дальнейшем видеозапись инцидента была размещена в интернете.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Сообщников Джаборова ищут.