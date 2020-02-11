В России

23 минуты назад

Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в метро

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Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в метро

Полиция задержала молодого человека, имитировавшего внезапный приступ

Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным МВД РФ, 2 февраля в вагоне метро, ехавшем от станции "Полежаевская" к "Улице 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники кричали, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя тем самым панику среди пассажиров. В дальнейшем видеозапись инцидента была размещена в интернете.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Сообщников Джаборова ищут.
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