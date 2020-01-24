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сегодня, 14:52
Забрать всю пенсию сразу россияне смогут дешевле
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Пошлину планируют снизить.
Плата за выход из новой пенсионной системы, если человек захочет получить накопленные в ней деньги сразу, может оказаться в несколько раз ниже, чем предполагается сейчас. Будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минфина.
Министерством рассматривается вариант, когда налог может быть начислен только на полученный инвестдоход. Вопрос прорабатывается, уточнили в финансовом ведомстве. Эксперты считают, что начисление НДФЛ на всю накопленную сумму станет весомым ударом по репутации новой системы. Поэтому второй вариант, который минимизирует потери граждан, будет более адекватным, хотя и при его применении не исключены определенные сложности.
- Человек накопил в системе ГПП, скажем, 1 млн руб., из которых 200 тыс. — это инвестиционный доход. В первом варианте за единовременное изъятие средств придется заплатить 130 тыс. руб., а во втором — 26 тыс., то есть 2,6% от накопленной суммы, — привел пример РБК директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.
В октябре 2019 Центробанк и Министерство финансов презентовали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план, согласно которому россияне смогут самостоятельно финансировать негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Присоединение к системе будет добровольным, а договор вступает в силу после первого платежа, уточняет РИА Новости. Согласно проекту, размер взноса человек сможет определять самостоятельно, но освобождаться от НДФЛ будет только 6% от зарплаты. Ожидается, что ГПП позволит гражданам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.
Министерством рассматривается вариант, когда налог может быть начислен только на полученный инвестдоход. Вопрос прорабатывается, уточнили в финансовом ведомстве. Эксперты считают, что начисление НДФЛ на всю накопленную сумму станет весомым ударом по репутации новой системы. Поэтому второй вариант, который минимизирует потери граждан, будет более адекватным, хотя и при его применении не исключены определенные сложности.
- Человек накопил в системе ГПП, скажем, 1 млн руб., из которых 200 тыс. — это инвестиционный доход. В первом варианте за единовременное изъятие средств придется заплатить 130 тыс. руб., а во втором — 26 тыс., то есть 2,6% от накопленной суммы, — привел пример РБК директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.
В октябре 2019 Центробанк и Министерство финансов презентовали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план, согласно которому россияне смогут самостоятельно финансировать негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Присоединение к системе будет добровольным, а договор вступает в силу после первого платежа, уточняет РИА Новости. Согласно проекту, размер взноса человек сможет определять самостоятельно, но освобождаться от НДФЛ будет только 6% от зарплаты. Ожидается, что ГПП позволит гражданам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.
245