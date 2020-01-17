В России

24 минуты назад

В России зафиксирована первая смесь от снюса

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#снюс
В России зафиксирована первая смесь от снюса

Главный нарколог не уточнил детали гибели человека.

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей. Об этом журналистам заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает РИА Новости.

- Появились психозы, и уже появилась первая смерть, — отметил он. Когда именно был зафиксирован этот случай, медик не уточнил. По словам Брюна, в стране зафиксировали вспышку потребления конфет и жвачек, содержащих никотин, а также другой подобной продукции, что привело к многим проблемам, отмечает РБК.

Специалист напомнил, что в некоторых регионах запретили продажу подобных веществ. Запрет на продажу сосательного табака (снюса) действует в России с 2016 года, однако позднее на рынке стали появляться его аналоги. Содержание никотина в одном изделии оставляет 40–60 мг, в то время как в сигарете — до 1,5 мг, отметил парламентарий. В начале декабря 2019 года он внес в Госдуму законопроект о запрете торговли подобными смесями.
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#снюс

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