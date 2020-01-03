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сегодня, 15:30
В Красноярске экстремалы спрыгнули с парашютом с 24-го этажа
Парни благополучно приземлились
Два жителя Красноярска прыгнули с парашютом с балкона 24 этажа. Таким образом молодые люди решили отметить Новый год. сообщает МК.
Экстремальный прыжок и подготовка к нему попали на видео случайных очевидцев, которые снимали происходящее их окна напротив. Мужчины прыгали по очереди. Оба приземлились благополучно. На видео показано, как молодые люди стоят на общедомовом балконе. На этаж ниже под ними находятся две девушки. Тут экстремалы перелезают через перила и прыгают, затем выпускают парашют.
В итоге парни приземлились на берег Енисея. Операторы явно восхитились прыжком.
В комментариях к ролику в социальных сетях мнения разделились. Одни восхищаются мужеством сибиряков, другие считают, что подобные развлечения несут неоправданный риск для жизни.
Экстремальный прыжок и подготовка к нему попали на видео случайных очевидцев, которые снимали происходящее их окна напротив. Мужчины прыгали по очереди. Оба приземлились благополучно. На видео показано, как молодые люди стоят на общедомовом балконе. На этаж ниже под ними находятся две девушки. Тут экстремалы перелезают через перила и прыгают, затем выпускают парашют.
В итоге парни приземлились на берег Енисея. Операторы явно восхитились прыжком.
В комментариях к ролику в социальных сетях мнения разделились. Одни восхищаются мужеством сибиряков, другие считают, что подобные развлечения несут неоправданный риск для жизни.