Происшествия
28 минут назад
В Липецке опять сошёл с рельсов трамвай
Движение трамваев восстановлено за час.
Сегодня вечером в Липецке рядом с остановкой «9-й микрорайон» сошел с рельсов трамвай.
Как сообщают очевидцы, на место ДТП приехала бригада рабочих, которая вернула на путь вагон и в течение часа полностью восстановила движение рельсового транспорта.
Как сообщают очевидцы, на место ДТП приехала бригада рабочих, которая вернула на путь вагон и в течение часа полностью восстановила движение рельсового транспорта.
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