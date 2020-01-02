Происшествия

28 минут назад

В Липецке опять сошёл с рельсов трамвай

4 329
#трамвай
1
В Липецке опять сошёл с рельсов трамвай

Движение трамваев восстановлено за час. 

Сегодня вечером в Липецке рядом с остановкой «9-й микрорайон» сошел с рельсов трамвай.

Как сообщают очевидцы, на место ДТП приехала бригада рабочих, которая вернула на путь вагон и в течение часа полностью восстановила движение рельсового транспорта.
4 329
#трамвай
1

Комментарии (4)

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Коллеги

27 секунд назад
Это п...... Ц!
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А

4 минуты назад
Родина трамвай вернулься . Ура ....
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Родина

19 минут назад
Эх, снежок пошёл, ляпота!
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Родина

20 минут назад
Обиделся на Уваркину.
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