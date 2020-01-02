В Липецке опять сошёл с рельсов трамвай

Движение трамваев восстановлено за час.

Сегодня вечером в Липецке рядом с остановкой «9-й микрорайон» сошел с рельсов трамвай.



Как сообщают очевидцы, на место ДТП приехала бригада рабочих, которая вернула на путь вагон и в течение часа полностью восстановила движение рельсового транспорта.

