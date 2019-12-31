За неделю в Липецке пять раз проверяли подозрительные предметы

Один из них оказался пакет с мягкой игрушкой.

На последней неделе перед новогодними праздниками спасатели городского управления по делам ГО и ЧС трижды вскрывали двери квартир, за которыми оказывались дети. Пять раз вместе со службами экстренного реагирования проверялись подозрительные предметы – сумки, чемодан, дипломат, а также пакет, в котором по факту оказалась мягкая игрушка. К счастью, все находки не представляли опасности.



На круглосуточный номер службы спасения «112» по городу поступило около 4 тысяч звонков.



