24-летний грабитель напал на женщину в 9-м микрорайоне

Полицейские задержали его по «горячим следам».

Вечером 17 декабря в 9-микрорайоне Липецка грабитель напал на 40-летнюю женщину и отнял у нее золотые сережки. Полицейским понадобилось всего несколько часов, чтобы отыскать подозревамого в ограблении.



«Оперуполномоченными уголовного розыска по «горячим следам» задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 24-летний житель Липецка. Установлено, что молодой человек судим и отбывал наказание за кражу», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.



Сейчас подозреваемый в ограблении заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.





