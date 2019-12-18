Происшествия

48 минут назад

24-летний грабитель напал на женщину в 9-м микрорайоне

673
#ограбление
24-летний грабитель напал на женщину в 9-м микрорайоне

Полицейские задержали его по «горячим следам».

Вечером 17 декабря в 9-микрорайоне Липецка грабитель напал на 40-летнюю женщину и  отнял у нее золотые сережки.  Полицейским понадобилось всего несколько часов, чтобы отыскать подозревамого в ограблении.

«Оперуполномоченными уголовного розыска  по «горячим следам» задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 24-летний житель Липецка. Установлено, что молодой человек судим и отбывал наказание за кражу», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Сейчас подозреваемый в ограблении заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.


673
#ограбление

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