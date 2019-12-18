Происшествия
48 минут назад
24-летний грабитель напал на женщину в 9-м микрорайоне
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Полицейские задержали его по «горячим следам».
Вечером 17 декабря в 9-микрорайоне Липецка грабитель напал на 40-летнюю женщину и отнял у нее золотые сережки. Полицейским понадобилось всего несколько часов, чтобы отыскать подозревамого в ограблении.
«Оперуполномоченными уголовного розыска по «горячим следам» задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 24-летний житель Липецка. Установлено, что молодой человек судим и отбывал наказание за кражу», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Сейчас подозреваемый в ограблении заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
«Оперуполномоченными уголовного розыска по «горячим следам» задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 24-летний житель Липецка. Установлено, что молодой человек судим и отбывал наказание за кражу», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Сейчас подозреваемый в ограблении заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
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