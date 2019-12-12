Происшествия

34 минуты назад

Два человека погибли во время пожара в Липецке

2 738
#пожар
Два человека погибли во время пожара в Липецке
Сегодня днем в Липецке на улице Зои Космодемьянской,81 загорелся жилой дом брачного типа.

При тушении пламени пожарные нашли тела двух человек - мужчины и женщины. 

- К 11.40 пожар локализован на площади 30 кв.м., - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Пламя тушат пять пожарных расчетов.
2 738
#пожар

Комментарии (2)

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48

17 минут назад
Г48 вы че там курнули? Дом брачного типа
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гость

26 минут назад
дом брачного типа......ну ну!
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