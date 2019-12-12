Два человека погибли во время пожара в Липецке

Сегодня днем в Липецке на улице Зои Космодемьянской,81 загорелся жилой дом брачного типа.



При тушении пламени пожарные нашли тела двух человек - мужчины и женщины.



- К 11.40 пожар локализован на площади 30 кв.м., - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Пламя тушат пять пожарных расчетов.

