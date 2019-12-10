В России
59 минут назад
Сотрудник антинаркотического отдела в Сургуте задержан с наркотиками
У него изъяли более 20 пакетиков с наркотиками
В Сургуте (ХМАО) задержан сотрудник полицейского подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, у которого при личном досмотре было изъято более 20 пакетиков с наркотическими веществами, сообщила СМИ начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Югре Ольга Абмайкина.
Задержание оперуполномоченного ведомства провели сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ведомства при содействии ФСБ, передает РЕН ТВ.
СК возбудил уголовное дело против сотрудника правоохранительных органов.
Как сообщили в ведомстве по факту задержания офицера: "В ходе обыска по месту его жительства также обнаружены наркотические вещества, экспертиза еще проводится. В отношении оперуполномоченного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".
Задержание оперуполномоченного ведомства провели сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ведомства при содействии ФСБ, передает РЕН ТВ.
СК возбудил уголовное дело против сотрудника правоохранительных органов.
Как сообщили в ведомстве по факту задержания офицера: "В ходе обыска по месту его жительства также обнаружены наркотические вещества, экспертиза еще проводится. В отношении оперуполномоченного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".