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59 минут назад

Сотрудник антинаркотического отдела в Сургуте задержан с наркотиками

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Сотрудник антинаркотического отдела в Сургуте задержан с наркотиками

У него изъяли более 20 пакетиков с наркотиками

В Сургуте (ХМАО) задержан сотрудник полицейского подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, у которого при личном досмотре было изъято более 20 пакетиков с наркотическими веществами, сообщила СМИ начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Югре Ольга Абмайкина.

Задержание оперуполномоченного ведомства провели сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ведомства при содействии ФСБ, передает РЕН ТВ.

СК возбудил уголовное дело против сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщили в ведомстве по факту задержания офицера: "В ходе обыска по месту его жительства также обнаружены наркотические вещества, экспертиза еще проводится. В отношении оперуполномоченного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".
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