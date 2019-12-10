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Ребенок пять дней провел рядом с телом умершей матери

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Ребенок пять дней провел рядом с телом умершей матери

Сейчас малыш находится в больнице

Двухлетний малыш, который провел пять дней в квартире с погибшей матерью в Ижевске, сейчас находится в больнице, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. По его словам, за ребенком хорошо ухаживают.

После смертей жительницы Можги и ее 13-летнего сына-инвалида, тела которых обнаружили в квартире, глава Удмуртии Александр Бречалов распорядился проверить жилища одиноких женщин с детьми. В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти, сообщает Вести.ру. Женщина не явилась на прием, на который была записана, и долго не выходила на связь с больницей.

Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать. СМИ сообщали, что ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения.

Кроме того, сообщалось, что жилье было затоплено водой, но этого никто из соседей не заметил, так как квартира расположена на первом этаже, и вода лилась в подвал. Следствие возбудило дело о халатности и сообщило, что тело 51-летней женщины пролежало в квартире около недели, а мальчика - сутки.


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