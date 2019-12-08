сегодня, 17:25
В Липецкой области до +5
9 декабря существенных осадков в Липецкой области не ожидается, на дорогах местами гололедица. Среднесуточные температуры составят около нуля градусов, что на 5 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла.
9 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 28 градусов мороза.
васянчик
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