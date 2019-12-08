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В Липецкой области до +5

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#погода
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В Липецкой области до +5

9 декабря существенных осадков в Липецкой области не ожидается, на дорогах местами гололедица. Среднесуточные температуры составят около нуля градусов, что на 5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем температура составит от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла.

9 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 28 градусов мороза.
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#погода
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Комментарии (2)

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васянчик

5 минут назад
1, вылез, дальше что?
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1

29 минут назад
Сейчас вылезут в комменты васянчик или его боты
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