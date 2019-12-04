Происшествия

48 минут назад

21-летняя липчанка ударила сожителя ножом в ответ на побои

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#убийство
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21-летняя липчанка ударила сожителя ножом в ответ на побои

Следователям она рассказала о систематических избиениях.

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы города, подозреваемой в убийстве.

«По данным следствия, рано утром 2 декабря в одной из комнат дома по улице 50 лет НЛМК вмежду 28-летним мужчиной и его сожительницей произошел конфликт. 21-летняя женщина получила удар по голове, после чего взяла попавшийся ей под руку нож и ударила мужчину в грудь. Испугавшись последствий, она вызвала «скорую помощь». Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он умер в больнице», - сообщает Следственное управление СК РФ по Липецкой области.

Женщина призналась в убийстве и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего, пояснив, что сожитель систематически ее избивал, однако ссоры заканчивались примирением. 

Санкция статьи 105 УК РФ (убийство) предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
3 619
#убийство
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Комментарии (3)

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БАБИЙ БЕСПРЕДЕЛ

2 минуты назад
Бьёт - значит любит. Ну ударил! Раз. Чтобы чуток охолонить. Дабы не истерила с утра и чтобы соседи не слышали её вопли. А она сразу за перо и завалила в * его.
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Личи

4 минуты назад
одним уродом меньше, а баба себе жизнь загубила.
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Посмотрим

16 минут назад
как ей дадут условное или освободят по УДО
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