21-летняя липчанка ударила сожителя ножом в ответ на побои

Следователям она рассказала о систематических избиениях.

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы города, подозреваемой в убийстве.

«По данным следствия, рано утром 2 декабря в одной из комнат дома по улице 50 лет НЛМК вмежду 28-летним мужчиной и его сожительницей произошел конфликт. 21-летняя женщина получила удар по голове, после чего взяла попавшийся ей под руку нож и ударила мужчину в грудь. Испугавшись последствий, она вызвала «скорую помощь». Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он умер в больнице», - сообщает Следственное управление СК РФ по Липецкой области.Женщина призналась в убийстве и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего, пояснив, что сожитель систематически ее избивал, однако ссоры заканчивались примирением.Санкция статьи 105 УК РФ (убийство) предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.