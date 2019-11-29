Подлодка «Липецк» стала единственной в ВМФ «трехзвездной»

Экипаж подлодки, выполняя на учениях-соревнованиях спецзадание, занял первое место и заслужил приз главкома ВМФ

По итогам прошедших недавно учений-состязаний на первенство ВМФ между дизельными подводными лодками по уничтожению кораблей противника, с выполнением торпедной атаки отряда боевых кораблей, экипаж подводной лодки «Липецк», который выступал по специальным условиям учений на ПЛ «Владикавказ», занял 1 место.- За победу и выполнение задания экипаж ПЛ "Липецк" награжден Призом-грамотой Главкома ВМФ России адмирала Евменова, и удостоен правом нанесения на рубку подлодки звезды. Это третья звезда на рубке ПЛ «Липецк». Таком образом подшефная липчан подлодка стала единственной в ВМФ «трехзвездной» субмариной. Каждая такая звезда – свидетельство победы на первенстве ВМФ, сообщил GOROD48 капитан III ранга запаса, член попечительского совета ПЛ "Липецк" Игорь Левчук.Кстати, в ближайшие дни в Липецке начнется формирование новогодних подарков для экипажа подлодки «Липецк» и их семей. В двадцатых числа декабря грузовик с подарками липчан отправится в город Полярный, на базу подлодок.У лодки носящей название нашего города – богатая история. Она созвучная с историей страны. Когда-то очень огромной, где мирно уживались все нации. Но к 90-м годам все началось сыпаться, в том числе армия, и флот. В то время подлодка Б-177 проекта 877, еще не носящая имени «Липецк», новая, сошедшая со стапелей в 1988 году, базировалась в Севастополе, где в 1991-м началось разделение флота между ставшей незалэжной Украиной и Россией. Будущей субмарине «Липецк» «светило» украинское гражданство. Несколько членов экипажа, в том числе офицеры к тому времени уже стали подданными незалэжной. И тогда российское командование Черноморского флота решило увести подлодку.В феврале 1992 года субмарина ушла из Севастополя в Полярный. Вели ее резервная команда ПЛ «Ярославец». Этот эпизод обыгран в фильма Хотиненко «72 метра», когда под звуки «Варшавянки» и Андреевским флагом уходила из Украины российская подлодка, прообразом которой была как раз нынешняя ПЛ «Липецк». Но в реальности все выглядело более буднично – в надводном положении Б-177 ушла в Черное море вроде бы как на учения, в таком же положении минула Босфор и Дарданеллы и пройдя восемь морей и два океана прибыла в Кольское Заполярье. И только там над лодкой взвился Андреевский флаг. Кстати, в музее боевой славы подлодки «Липецк» хранится водолазный костюм, который Хотиненко брал для съемок фильма «72 метра».