Административно-бюджетное управление США предприняло меры для приостановки помощи Украине на сумму $250 млн вечером 25 июля, через несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на документы, поступившие в бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США.



Демократы связывают заморозку военной помощи с давлением на власти Украины с целью начать расследование против Хантера Байдена. Из-за телефонного разговора Трампа с Зеленским в США запустили процедуру импичмента, пишет РБК . По данным источника CNN , изначально за заморозку военной помощи выступал Марк Сэнди, высокопоставленный сотрудник OMB, он давал показания перед конгрессменами за закрытыми дверьми.



Как отмечают эксперты, документы, поступившие в бюджетный комитет палаты представителей, дают дополнительное представление о действиях, предпринятых в бюджетном управлении Белого дома с целью задержать помощь США Украине, что является ключевой частью запроса импичмента палаты представителей. Сэнди уже дал показания перед следователями по импичменту в палате представителей в закрытом режиме, пишет «Российская газета» .



В сентябре бюджетное управление несколькими траншами отправило военную помощь Украине. Часть средств, выделенных на помощь, была направлена 11 сентября, а остальные средства были переправлены в Киев 27 сентября и 30 сентября, что является последним днем ​​финансового года.