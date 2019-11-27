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Неожиданный итог: США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Административно-бюджетное управление США предприняло меры для приостановки помощи Украине на сумму $250 млн вечером 25 июля, через несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на документы, поступившие в бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США.
Демократы связывают заморозку военной помощи с давлением на власти Украины с целью начать расследование против Хантера Байдена. Из-за телефонного разговора Трампа с Зеленским в США запустили процедуру импичмента, пишет РБК. По данным источника CNN, изначально за заморозку военной помощи выступал Марк Сэнди, высокопоставленный сотрудник OMB, он давал показания перед конгрессменами за закрытыми дверьми.
Как отмечают эксперты, документы, поступившие в бюджетный комитет палаты представителей, дают дополнительное представление о действиях, предпринятых в бюджетном управлении Белого дома с целью задержать помощь США Украине, что является ключевой частью запроса импичмента палаты представителей. Сэнди уже дал показания перед следователями по импичменту в палате представителей в закрытом режиме, пишет «Российская газета».
В сентябре бюджетное управление несколькими траншами отправило военную помощь Украине. Часть средств, выделенных на помощь, была направлена 11 сентября, а остальные средства были переправлены в Киев 27 сентября и 30 сентября, что является последним днем финансового года.