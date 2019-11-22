Происшествия

29 минут назад

Женщина-водитель не сумела удержать «Ладу-Гранта» на дороге

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#авария #ГИБДД
Женщина-водитель не сумела удержать «Ладу-Гранта» на дороге

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 ноября в Липецком районе а трассе Липецк – Данков 40-летняя женщина за рулем «Лады-Гранты» не справилась с управлением, и машина перевернулась. Женщина получила травму, и после оказания помощи была отпущена. 

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1409 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 35.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 988 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 75 нарушений правил парковки, 12 автомобилей эвакуировали.

Так же было зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


2 547
#авария #ГИБДД

Комментарии (2)

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Житель

4 минуты назад
Да её никто не смог бы удержать! Превратили фиат черт знает во что!
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1

5 минут назад
Во от мужа кнута схлопочет
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