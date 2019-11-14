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Призер первенства Европы не оставил шансов своим соперникам в Липецке (ФОТО)

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#Каратэ #синкекусинкай
Призер первенства Европы не оставил шансов своим соперникам в Липецке (ФОТО)

Каратисты открыли сезон – в «Молодежном» сразились бойцы из 7-ми регионов.

Липецкие каратисты из клуба «Белый Тигр» открыли соревновательный сезон во дворце спорта «Молодежный» проведением открытого Кубка Липецка.

Турнир вышел отнюдь не местного значения, поскольку на татами вышли представители 7-ми (!) регионов – Москвы, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Белгородской, Рязанской, Курской областей. Всего за 36 комплектов наград боролись 330 бойцов – от юных (8-9 лет) до взрослых.

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Сборная Липецкой области была представлена спортсменами Липецка, Ельца и Задонска. Именно хозяева в конечном итоге и завоевали большинство наград.

Особенно хочется отметить победителя в тяжелом весе свыше 75 кг среди бойцов 16-17 лет Тихона Кузнецова. Боец, недавно ставший призером первенства Европы, подтвердил статус одного из фаворитов и оба своих боя завершил досрочными победами.

Не отставал от него и его ровесник Кэнан Насиров в весовой категории до 65 кг. Менее титулованный, но перспективный боец провел 3 поединка и тоже завершил каждый из них выиграл досрочно, заняв 1-е место.

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Как сообщил GOROD48 президент липецкой областной федерации синкекусинкай Юрий Смыков, впереди у бойцов насыщенный и трудный сезон и многочисленные соревнований. Например, 1 декабря в «Молодежном» пройдет один из самых массовых стартов года в липецких единоборствах – Кубок «Белого Тигра», посвященный Новому Году. По традиции он соберет несколько сотен участников – от новичков до опытных каратистов.

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Минувшее мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов РФ.

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#Каратэ #синкекусинкай

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