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58 минут назад
На Кубани отравились более 50 школьников
Причиной массовой госпитализации стал норовирус
Причиной массовой госпитализации школьников из Кропоткина на Кубани в большинстве случаев является норовирус. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.
В воскресенье дети разных возрастов стали массово поступать в инфекционное отделение больницы Кропоткина. Следственное управление регионального СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, региональная прокуратура проводит проверку. По уточненным данным управления Роспотребнадзора по региону, в больницу попали 65 детей с признаками кишечной инфекции, все они являются учащимися семи школ города.
"По результатам проведенных исследований у 36 человек выведен возбудитель кишечной инфекции - норовирус", - сказала собеседник агентства, уточнив, что его источником может являться пища.
В воскресенье дети разных возрастов стали массово поступать в инфекционное отделение больницы Кропоткина. Следственное управление регионального СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, региональная прокуратура проводит проверку. По уточненным данным управления Роспотребнадзора по региону, в больницу попали 65 детей с признаками кишечной инфекции, все они являются учащимися семи школ города.
"По результатам проведенных исследований у 36 человек выведен возбудитель кишечной инфекции - норовирус", - сказала собеседник агентства, уточнив, что его источником может являться пища.