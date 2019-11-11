Происшествия

46 минут назад

Липчанин упал в овраг

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#спасатели
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Липчанин упал в овраг

Из оврага его доставали спасатели

В воскресенье около 21.00 городские спасатели выезжали в посёлок Дачный. Из оврага глубиной более 3,5 метров на улице Ладынина,14 был поднят 54-летний мужчина. 

Мужчина упал в овраг с обочины дороги и, получив травмы, самостоятельно выбраться из лога уже не смог. Пострадавшего на носилках доставили до подоспевшей к месту происшествия машине "скорой помощи", сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Липецка. 

 
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#спасатели
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