Липчанин упал в овраг

Из оврага его доставали спасатели

В воскресенье около 21.00 городские спасатели выезжали в посёлок Дачный. Из оврага глубиной более 3,5 метров на улице Ладынина,14 был поднят 54-летний мужчина.



Мужчина упал в овраг с обочины дороги и, получив травмы, самостоятельно выбраться из лога уже не смог. Пострадавшего на носилках доставили до подоспевшей к месту происшествия машине "скорой помощи", сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Липецка.



