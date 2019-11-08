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Продавцы, нелегально торговавшие алкоголем: «Своего работодателя мы не знаем…»

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#Нелегальная торговля #киоск #алкоголь
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Продавцы, нелегально торговавшие алкоголем: «Своего работодателя мы не знаем…»

В киоске вновь наши богатый ассортимент нелегальной продукции.

В киоске на улице Парковой, в котором уже останавливали нелегальную торговлю алкоголем, вновь начали продавать спиртное сомнительного содержания.

В управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области сообщили, что «рецидив незаконной торговли» был выявлен во время рейда. По сообщению ведомства, было изъято более 100 стеклянных и пластиковых бутылок с алкоголем – судя по фото, водки, пива и сомнительной жидкости в ПЭТ-таре.

Ассортимент продукции в киоске остался прежним, а вот продавцы по сравнению с прошлыми случаями незаконной торговли поменялись. При этом новые продавцы заявили проверяющим, что… не знают, кто является хозяином киоска и кто организовал подпольный бизнес.

Сотрудники управления собираются привлечь к поискам хозяина киоска правоохранительные структуры, чтобы привлечь его к ответственности.

Фото liptorg-cp.ru

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#Нелегальная торговля #киоск #алкоголь
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Комментарии (10)

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Как гость
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Думаю это вернет им память

2 минуты назад
Значит организовал продавец!!!
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Алко гаражи

3 минуты назад
надо...
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Ваш

11 минут назад
Милиция то причем.Пусть полиция работает.
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Инопланетянин

13 минут назад
Нужно писать палмовое а в магазине пшеничное, и выборь оставить покупателю .
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А сколько

15 минут назад
подобных продавальщиц в частном секторе???? Это же ужас. Милиция не реагирует, а продают даже не самогон, а разбавленную бурду!!!
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Гость

28 минут назад
Нужно выяснять не кто хозяин, а кто крышует эти клаповники
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Откровение Иоанна Богослова

29 минут назад
Вся эта торговля крышуется людьми в больших погонах
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Дворник

30 минут назад
Так и будет, лдше продавцу взять на себя и при этом заплатив штраф 5-10 т. Так же получить премию от хозяина. Чем хозяину возможно лишится лицензии и штраф 200-500 т.
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Конченный Алкаш

38 минут назад
Да и по х..й чьё поило! Главное, что цены доступны, никак в магазине!
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обоссаться

45 минут назад
А может киоск попытаться снести , тут же хозяин объявится , через 1 сек. !
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