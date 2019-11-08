Продавцы, нелегально торговавшие алкоголем: «Своего работодателя мы не знаем…»

В киоске вновь наши богатый ассортимент нелегальной продукции.

В киоске на улице Парковой, в котором уже останавливали нелегальную торговлю алкоголем, вновь начали продавать спиртное сомнительного содержания.

В управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области сообщили, что «рецидив незаконной торговли» был выявлен во время рейда. По сообщению ведомства, было изъято более 100 стеклянных и пластиковых бутылок с алкоголем – судя по фото, водки, пива и сомнительной жидкости в ПЭТ-таре.

Ассортимент продукции в киоске остался прежним, а вот продавцы по сравнению с прошлыми случаями незаконной торговли поменялись. При этом новые продавцы заявили проверяющим, что… не знают, кто является хозяином киоска и кто организовал подпольный бизнес.

Сотрудники управления собираются привлечь к поискам хозяина киоска правоохранительные структуры, чтобы привлечь его к ответственности.

Фото liptorg-cp.ru