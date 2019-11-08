сегодня, 19:06
Продавцы, нелегально торговавшие алкоголем: «Своего работодателя мы не знаем…»
В киоске вновь наши богатый ассортимент нелегальной продукции.
В киоске на улице Парковой, в котором уже останавливали нелегальную торговлю алкоголем, вновь начали продавать спиртное сомнительного содержания.
В управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области сообщили, что «рецидив незаконной торговли» был выявлен во время рейда. По сообщению ведомства, было изъято более 100 стеклянных и пластиковых бутылок с алкоголем – судя по фото, водки, пива и сомнительной жидкости в ПЭТ-таре.
Ассортимент продукции в киоске остался прежним, а вот продавцы по сравнению с прошлыми случаями незаконной торговли поменялись. При этом новые продавцы заявили проверяющим, что… не знают, кто является хозяином киоска и кто организовал подпольный бизнес.
Сотрудники управления собираются привлечь к поискам хозяина киоска правоохранительные структуры, чтобы привлечь его к ответственности.
Фото liptorg-cp.ru
Думаю это вернет им память
Алко гаражи
Ваш
Инопланетянин
А сколько
Гость
Откровение Иоанна Богослова
Дворник
Конченный Алкаш
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