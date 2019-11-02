Самые низкооплачиваемые бюджетники — педагоги в детских садах

Самыми высокооплачиваемыми бюджетниками в Липецкой области по итогам девяти месяцев оказались научные сотрудники, чья средняя зарплата составила 77 846 рублей, самыми малооплачиваемыми — педагоги дошкольных учреждений. Об этом сообщает Росстат в исследовании о зарплатах бюджетников за январь-сентябрь 2019 года.





Средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование за январь-сентябрь составила 58 571 рубль. При этом средняя зарплата среднего медицинского (фармацевтического) персонала составила 29 397 рублей, младшего медперсонала — 28 382 рубля.



Уровень средней заработной платы преподавателей в вузах по итогам трех кварталов составил в Липецкой области 59 760 рублей, преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профобразования — 31 495 рублей, учителей школ — 29 771 рубль, педагогов учреждений дополнительного образования детей — 29 295 рубля, педагогов детсадов — 27 308 рублей.



Средняя зарплата социальных работников за январь-сентябрь составила 29 310 рублей, работников учреждений культуры — 29 125 рублей, педагогов образовательных и медицинских организаций, работающих с детьми-сиротами — 29 859 рублей, сообщает Росстат.



