В России

29 минут назад

Пенсионер избил полицейского котом

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#применение насилия
Пенсионер избил полицейского котом

Мужчина использовал животное в качестве оружия.

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело против жителя столицы, который атаковал полицейского кошкой, сообщает Business FM. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении жителя Москвы стал «мурчащий» пушистый зверь, использованный подобно оружию.

4 октября 2018 года в подъезде одного из домов по ул. Медынская в Москве, пожилой человек Щербаков Геннадий нарушал тишину и порядок. Прибывший по данному адресу сотрудник полиции попытался пресечь нарушение порядка и порекомендовал Щербакову пойти домой, но вместо этого мужчина напал на полицейского «мурчащим» живым оружием. Щербаков взяв свое домашнее животное, специально разозлил его, чтобы кот выпустил когти и после чего ударил животным полицейского по лицу. В результате чего полицейский получил множественные раны на лице. Было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Обвиняемый настаивает, что кошка совершила сей акт насилия по собственной воле. Истину можно попробовать установить в суде при помощи экспертов. Но той самой кошки, к сожалению, уже нет в живых. В этой истории жалко всех сразу: и покинувшего этот мир кота, и поцарапанного полицейского, и гражданина Щербакова, которому теперь по части первой статьи 318-й может грозить до пяти лет лишения свободы.
107
#применение насилия

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