Прокуроры добились закрытия сайтов для автомобилистов

На ресурсе предлагали купить талоны прохождения технического осмотра и страховки.

Правобережный районный суд Липецка по требованию прокуратуры Добринского района внес в "черный список" серию сайтов, торгующих талонами технического осмотра и страховками ОСАГО. Доступ к ним на территории России должен быть запрещен, считают прокуроры.



В ходе мониторинга ресурсов в Сети добринские прокуроры нашли пять сайтов для автомобилистов. На ресурсах в нарушение действующего законодательства была размещена информация о продаже и покупке онлайн диагностических карт без прохождения технического осмотра транспортного средства, а также полисов ОСАГО при помощи фальшивых диагностических карт.



Суд признал ресурсы нарушающими законодательство и решил их немедленно заблокировать.