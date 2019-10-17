Происшествия

59 минут назад

Прокуроры добились закрытия сайтов для автомобилистов

4 1170
#запрет #страховка #ОСАГО
Прокуроры добились закрытия сайтов для автомобилистов

На ресурсе предлагали купить талоны прохождения технического осмотра и страховки.

Правобережный районный суд Липецка по требованию прокуратуры Добринского района внес в "черный список" серию сайтов, торгующих талонами технического осмотра и страховками ОСАГО. Доступ к ним на территории России должен быть запрещен, считают прокуроры.

В ходе мониторинга ресурсов в Сети добринские прокуроры нашли пять сайтов для автомобилистов. На ресурсах в нарушение действующего законодательства была размещена информация о продаже и покупке онлайн диагностических карт без прохождения технического осмотра транспортного средства, а также полисов ОСАГО при помощи фальшивых диагностических карт.

Суд признал ресурсы нарушающими законодательство и решил их немедленно заблокировать.
4 1170
#запрет #страховка #ОСАГО

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

липчанин

6 минут назад
ХА-ха-ха, Так вроде раньше про этот спрут в этой спорт школе много писали и что, до сих пор вся эта шобла еще там работает и процветает?
ответить

ХА-ха-ха

13 минут назад
Прокуратура в упор не видит(хоть ей и сообщают и ГИБДД дает письма) как руководство СШОР с. Конь-Колодезь (в течении многих лет) рискует жизнями детей, возит их на аварийном автобусе , без разрешения от ГИБДД на перевозки, и не хочет видеть, что еще при этом и не выдает им питание и суточные, перекладывая все это на их родителей, как рядом близких родственников и их приближенных, регулярно нарушаются правила обращения с оружием и допуска к нему, а здесь вдруг "прозрели", увидели как можно нищих с их "убитыми" машинами на прикол поставить. Вывод - надо руководителям этих фирм просто "дружить" с прокуратурой и все будет "чики-пуки".
ответить

цена вопроса 1000

19 минут назад
А смысл закрывать? У меня номерок давно щзаписан)))
ответить

Серджио Иванетти

23 минуты назад
А они не хотят проверить тех девочек и мальчиков, которые сидят в супермаркетах типа Линии, ТЦ Европа и так далее? Они там страховки оформляют и ТО "делают" не отходя от ноутбука. Сайт работает, там больше 10 точек у них по городу. липецк.инглавстрах.рф
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области пропал 11-летний мальчик
#пропавшие без вести
10
В Липецкой области пропал 11-летний мальчик

сегодня, 07:04

Происшествия
На Октябрьском мосту столкнулись четыре иномарки
#ДТП #авария
59
На Октябрьском мосту столкнулись четыре иномарки

вчера, 15:36

Происшествия
Вердикт присяжных по делу «сокольского мясника»: виновен!
#суд присяжных #сокольский мясник
103
Вердикт присяжных по делу «сокольского мясника»: виновен!

вчера, 12:06

Происшествия
105 000 рублей положила на счет мошенников 49-летняя женщина
#мошенничество
16
105 000 рублей положила на счет мошенников 49-летняя женщина

вчера, 11:02

Происшествия
11-летняя девочка на велосипеде попала под колеса «Фольксвагена»
#авария #ДТП
26
11-летняя девочка на велосипеде попала под колеса «Фольксвагена»

вчера, 10:58

Происшествия
Любовь к шоколаду привела молодого липчанина за решетку
#грабеж #магазин
14
Любовь к шоколаду привела молодого липчанина за решетку

вчера, 10:12

Происшествия