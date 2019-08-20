26 минут назад
Липчане нажаловались на торговый павильон, который служил источником пьянки во дворах
Теперь владельцу торговой точки грозит до полумиллиона рублей штрафа.
Владельцу павильона, расположенного на одной из автобусных остановок на улице Гагарина грозит крупный штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Все из-за того, что в заведении нелегально продавали алкоголь. Размах торговли достиг такого уровня, что уже не оставлял равнодушными жителей близлежащих домов, которые нажаловались в областное управление потребительского рынка на регулярную продажу водки в неположенном месте. Из-за этого, по словам жильцов, во дворах проходили регулярные пьянки, участники которых временами вели себя аморально, устраивали драки и т.п.
Как сообщили в управлении, все изложенные факты подтвердились в ходе проверки, вдобавок хранившаяся в павильоне алкогольная продукция имела явные признаки подделки.
Фото sm-news.ru
Через год.
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