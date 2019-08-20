Общество

26 минут назад

Липчане нажаловались на торговый павильон, который служил источником пьянки во дворах

4 270
#Алкоголь #киоск #контрафакт
Липчане нажаловались на торговый павильон, который служил источником пьянки во дворах

Теперь владельцу торговой точки грозит до полумиллиона рублей штрафа.

Владельцу павильона, расположенного на одной из автобусных остановок на улице Гагарина грозит крупный штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Все из-за того, что в заведении нелегально продавали алкоголь. Размах торговли достиг такого уровня, что уже не оставлял равнодушными жителей близлежащих домов, которые нажаловались в областное управление потребительского рынка на регулярную продажу водки в неположенном месте. Из-за этого, по словам жильцов, во дворах проходили регулярные пьянки, участники которых временами вели себя аморально, устраивали драки и т.п.

Как сообщили в управлении, все изложенные факты подтвердились в ходе проверки, вдобавок хранившаяся в павильоне алкогольная продукция имела явные признаки подделки.

Фото sm-news.ru

4 270
#Алкоголь #киоск #контрафакт

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Через год.

32 секунды назад
И где наша доблестная полиция, так и до более тяжких преступлений в пьяном угаре не далеко.....а это не единичный случай, у всех на глазах!
ответить

Липчанин

39 секунд назад
"На жаловались".... Какие-то не местные диалекты прослеживаются у авторов текста...
ответить

Гоголь Н.В. Мертвые Души

12 минут назад
Впрочем, что до меня, — сказал он, — мне, признаюсь, более всех нравится полицеймейстер. Какой-то этакой характер прямой, открытый; в лице видно что-то простосердечное. — Мошенник! — сказал Собакевич очень хладнокровно, — продаст, обманет, еще и пообедает с вами! Я их знаю всех: это всё мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.
ответить

Не так воспитан

21 минуту назад
Какой ужас..Никогда такого не было и вот опять...
ответить

Еще в рубрике

Игорь Артамонов: «Ваш доклад - ни о чем. Вы меня, очевидно, не слышите»
#Игорь Артамонов #село #ВПРМ
Игорь Артамонов: «Ваш доклад - ни о чем. Вы меня, очевидно, не слышите»

сегодня, 17:07

Общество
Госавтоинспекция требует наказать дорожников за отсутствие знаков на улице Ильича
#авария #ДТП
8
Госавтоинспекция требует наказать дорожников за отсутствие знаков на улице Ильича

сегодня, 16:17

Общество
В поселке Трактростроителей изменены автобусные маршруты
#транспорт
В поселке Трактростроителей изменены автобусные маршруты

сегодня, 15:52

Общество
«Загорающий таксист» продолжает уничтожать газоны возле остановки «Дом художника» (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
45
«Загорающий таксист» продолжает уничтожать газоны возле остановки «Дом художника» (ФОТО)

сегодня, 15:41

Общество
До конца года в Липецке должны достроить семь яслей
#детские сады
8
До конца года в Липецке должны достроить семь яслей

сегодня, 15:35

Общество
Администрация: у торговцев региона средняя зарплата за год увеличилась почти на 2 тысячи рублей
#Зарплата
6
Администрация: у торговцев региона средняя зарплата за год увеличилась почти на 2 тысячи рублей

сегодня, 15:27

Общество