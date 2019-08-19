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День рождения закончился для липчанина в больничной палате

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#драка #кафе
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День рождения закончился для липчанина в больничной палате

Забытый телефон стал причиной серьезной драки.

Левобережный районный суд вынес приговор жителю Липецка, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны во время драки.

Преступление было совершено вечером 26 января 2019 года. В тот день подсудимый гулял по городу в компании бывшей жены. Пара встретила на улице общего приятеля, который пригласил их в кафе отметить его день рождения. Компания пробыла в заведении около трех часов, а потом подсудимый пошел домой. Около 21 часа в нему в квартиру постучал уже изрядно пьяный именинник. Он начал что-то кричать про украденный у него телефон и просил набрать его номер. На шум вышел отец подсудимого. Мужчина стал ругаться на пьяного гостя за крики в поздний час. Именинник схватил отца за ворот рубашки, втолкнул его в квартиру, навалился на него. Они упали, проломили журнальный столик. Подсудимый решил вступиться за отца, но понимая, что уступает приятелю в физических данных, пошел на него не с голыми руками, а с перекладиной от турника, закрепленного в дверном проеме. Железной трубой мужчина несколько раз ударил гостя по голове и спине. Тот обмяк от ударов. Подсудимый выволок приятеля в подъезд и оставил там. Избитого окровавленного мужчину нашли случайные прохожие, они же вызвали врачей. На место происшествия прибыла и полиция. Подсудимый сразу оформил явку с повинной.

Суд вынес обвинительный приговор и наказал липчанина годом исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства.

Кстати, телефон, из-за которого произошел весь конфликт, потом нашелся. Оказалось, что именинник перед визитом в кафе заходил стричься в парикмахерскую, где и оставил мобильный. Приятели еще до суда помирились: подсудимый навещал друга после выписки из больницы и просил у него прощения.
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#драка #кафе
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Комментарии (3)

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Крик

5 минут назад
Синяки дерутся только тешатся.
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Мексиканец

27 минут назад
Обычное деревенское быдло из которого состоит население Липецка.
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==

29 минут назад
надо было присунуть пока обмякший лежал
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