День рождения закончился для липчанина в больничной палате

Забытый телефон стал причиной серьезной драки.

Левобережный районный суд вынес приговор жителю Липецка, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны во время драки.



Преступление было совершено вечером 26 января 2019 года. В тот день подсудимый гулял по городу в компании бывшей жены. Пара встретила на улице общего приятеля, который пригласил их в кафе отметить его день рождения. Компания пробыла в заведении около трех часов, а потом подсудимый пошел домой. Около 21 часа в нему в квартиру постучал уже изрядно пьяный именинник. Он начал что-то кричать про украденный у него телефон и просил набрать его номер. На шум вышел отец подсудимого. Мужчина стал ругаться на пьяного гостя за крики в поздний час. Именинник схватил отца за ворот рубашки, втолкнул его в квартиру, навалился на него. Они упали, проломили журнальный столик. Подсудимый решил вступиться за отца, но понимая, что уступает приятелю в физических данных, пошел на него не с голыми руками, а с перекладиной от турника, закрепленного в дверном проеме. Железной трубой мужчина несколько раз ударил гостя по голове и спине. Тот обмяк от ударов. Подсудимый выволок приятеля в подъезд и оставил там. Избитого окровавленного мужчину нашли случайные прохожие, они же вызвали врачей. На место происшествия прибыла и полиция. Подсудимый сразу оформил явку с повинной.



Суд вынес обвинительный приговор и наказал липчанина годом исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства.



Кстати, телефон, из-за которого произошел весь конфликт, потом нашелся. Оказалось, что именинник перед визитом в кафе заходил стричься в парикмахерскую, где и оставил мобильный. Приятели еще до суда помирились: подсудимый навещал друга после выписки из больницы и просил у него прощения.