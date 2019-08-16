Происшествия

35 минут назад

У 89-летней жительницы Грязей украли 80 тысяч

1 231
#кража
У 89-летней жительницы Грязей украли 80 тысяч
15 августа в полицию с заявлением о краже сбережений пришла 89-летняя жительница Грязей.

По словам женщины, еще 8 августа в ее дом на улице Профессиональной пришла женщина, представившаяся социальной работницей. После ее ухода пенсионерка обнаружила пропажу 80 000 рублей.

Полицейские ведут проверку заявления пожилой женщины.
1 231
#кража

Комментарии (1)

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Блин

2 минуты назад
Как руки не отсохнут у таких уродов забирать последние сбережения у стариков
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