У 89-летней жительницы Грязей украли 80 тысяч

15 августа в полицию с заявлением о краже сбережений пришла 89-летняя жительница Грязей.



По словам женщины, еще 8 августа в ее дом на улице Профессиональной пришла женщина, представившаяся социальной работницей. После ее ухода пенсионерка обнаружила пропажу 80 000 рублей.



Полицейские ведут проверку заявления пожилой женщины.

