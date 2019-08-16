Происшествия
35 минут назад
У 89-летней жительницы Грязей украли 80 тысяч
15 августа в полицию с заявлением о краже сбережений пришла 89-летняя жительница Грязей.
По словам женщины, еще 8 августа в ее дом на улице Профессиональной пришла женщина, представившаяся социальной работницей. После ее ухода пенсионерка обнаружила пропажу 80 000 рублей.
Полицейские ведут проверку заявления пожилой женщины.
По словам женщины, еще 8 августа в ее дом на улице Профессиональной пришла женщина, представившаяся социальной работницей. После ее ухода пенсионерка обнаружила пропажу 80 000 рублей.
Полицейские ведут проверку заявления пожилой женщины.
Блин