Водитель – князь, пешеход – в грязь? (ФОТО)

Очередная подборка вопиющего автохамства в Липецке.

Фотографии в нашу рубрику, в которой мы совместно с читателями GOROD48 бичуем липецких автохамов, продолжают поступать бурным потоком.

Видимо, настолько многих жителей города достали горе-мастера парковок, которые словно задались целью доставить проблемы окружающим или продемонстрировать собственную крутость. По мнению авторов рубрики, которое разделяют и те, кто присылает нам фото хамов, никакая нехватка парковочных мест не может оправлять стоянку на газонах или на тротуарах, тем более если последние являются единственным местом, где могут пройти пешеходы. Пример – верхнее фото, сделанное на Водопьянова, 39. Машина стоит на газоне только по той причине, что у хозяина окна выходят во двор. И ехал он сюда по тротуару.





Гагарина, 73/2. Потому наши газоны и отличаются от зарубежных, что им многие считают местом для парковки.





Возле детского садика №18 на улице Гагарина 29.07 в 17:19.





Дорожка в сквер Скороходова, пешеходная зона.





А это улица Филипченко. Пешеходам остается только обходить автомобиль по грязи.Снято 26.07 в 8:10.



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