Общество

38 минут назад

Водитель – князь, пешеход – в грязь? (ФОТО)

5 395
#Автохамы #машины #парковки
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Водитель – князь, пешеход – в грязь? (ФОТО)

Очередная подборка вопиющего автохамства в Липецке.

Фотографии в нашу рубрику, в которой мы совместно с читателями GOROD48 бичуем липецких автохамов, продолжают поступать бурным потоком.

Видимо, настолько многих жителей города достали горе-мастера парковок, которые словно задались целью доставить проблемы окружающим или продемонстрировать собственную крутость. По мнению авторов рубрики, которое разделяют и те, кто присылает нам фото хамов, никакая нехватка парковочных мест не может оправлять стоянку на газонах или на тротуарах, тем более если последние являются единственным местом, где могут пройти пешеходы. Пример – верхнее фото, сделанное на Водопьянова, 39. Машина стоит на газоне только по той причине, что у хозяина окна выходят во двор. И ехал он сюда по тротуару.

Гагарина.jpg

Гагарина, 73/2. Потому наши газоны и отличаются от зарубежных, что им многие считают местом для парковки.

Гагарина, д.с 18.jpeg

Возле детского садика №18 на улице Гагарина 29.07 в 17:19.

Дорожка в сквер Сокроходова.jpg

Дорожка в сквер Скороходова, пешеходная зона.

Фтдлипченко.jpeg

А это улица Филипченко. Пешеходам остается только обходить автомобиль по грязи.Снято 26.07 в 8:10.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

5 395
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (5)

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м002ср48

46 секунд назад
А мне до 3,14 седой мыши. Ростелекома я звЯзда
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Козявка

2 минуты назад
ГДЕ вы видите ландшафтную композицию? А машину куда девать? В карман и к себе домой??? Задрали с дурацкими фотками
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Козявка

4 минуты назад
ЧТо вы называете газоном??? ************************************Газон — участок земли с искусственно созданным травяным покровом ; травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции.
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Максим Крапива

9 минут назад
Скоро на головах будут парковаться!
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Клим

27 минут назад
На газоне только петушки паркуются, чушки позорные.
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