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Липчанка «вырубила» соперницу ударом ногой в голову, а затем стала вице чемпионкой России (ВИДЕО)

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#Тхэквондо #Виктория Овчинникова
Липчанка «вырубила» соперницу ударом ногой в голову, а затем стала вице чемпионкой России (ВИДЕО)

Виктория Овчинникова в Набережных Челнах заняла 2-е место в первенства России по тхэквондо среди спортсменов до 21 года.

На пути к пьедесталу почета в весовой категории до 57 кг Виктория выиграла три схватки, и не сумела совладать с соперницей лишь в финале.

Победы у Виктории получились яркими. Особенно – первая, в которой наша девушка встречалась с Асемой Давлетовой из Воронежа. При счете – 11:4 Овчинниковой удался мощнейший удар ногой в голову сопернице, после чего конкурентка с пронзительным криком рухнула на додянг – нокаут (см. видео ниже).

Далее Овчинникова со счетом 6:2 взяла верх у Анастасии Носовой из Иванова, серебряной призерки первенства мира-2018 среди девушек.

Сложно Виктории пришлось в полуфинале. Три раунда боя с Кисаран Халлаевой из Дагестана не выявили победителя – спор продолжался до «золотого» очка, которое в итоге отдали липчанке.

В финале липчанке противостояла Ядвига Дмитриева-Баханская из Ростова-на-Дону, которая оказалась сильнее – 17:8.

Ученица Владимира Сдвижкова получила «серебро», а также место в сборной России, которое дает шанс выступить в первенстве Европы.

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#Тхэквондо #Виктория Овчинникова

Комментарии (2)

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потом будут расти борода и усы

42 минуты назад
они агрессивные из-за избытка мужских гормонов тестостерона
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ГТО

сегодня, 18:13
Зачем женщины дерутся? Вырубают друг друга, а им еще рожать
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