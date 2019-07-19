Липчанка «вырубила» соперницу ударом ногой в голову, а затем стала вице чемпионкой России (ВИДЕО)

Виктория Овчинникова в Набережных Челнах заняла 2-е место в первенства России по тхэквондо среди спортсменов до 21 года.

На пути к пьедесталу почета в весовой категории до 57 кг Виктория выиграла три схватки, и не сумела совладать с соперницей лишь в финале.

Победы у Виктории получились яркими. Особенно – первая, в которой наша девушка встречалась с Асемой Давлетовой из Воронежа. При счете – 11:4 Овчинниковой удался мощнейший удар ногой в голову сопернице, после чего конкурентка с пронзительным криком рухнула на додянг – нокаут (см. видео ниже).

Далее Овчинникова со счетом 6:2 взяла верх у Анастасии Носовой из Иванова, серебряной призерки первенства мира-2018 среди девушек.

Сложно Виктории пришлось в полуфинале. Три раунда боя с Кисаран Халлаевой из Дагестана не выявили победителя – спор продолжался до «золотого» очка, которое в итоге отдали липчанке.

В финале липчанке противостояла Ядвига Дмитриева-Баханская из Ростова-на-Дону, которая оказалась сильнее – 17:8.

Ученица Владимира Сдвижкова получила «серебро», а также место в сборной России, которое дает шанс выступить в первенстве Европы.