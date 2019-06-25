Горячий ключ забил в центре Липецка

На четвертые сутки после вмешательства в ситуацию департамента ЖКХ мэрии коммунальщики остановили истечение кипятка.

«Вторые сутки, хотя не знаю, может и больше (в выходные там не проезжала) из земли на ул. Коммунальной бьёт горячий ключ. Вчера все утро пыталась дозвониться до «Квадры» по телефону АДС 30-66-66. Дохлый номер. С пятой попытки после 20-минутного ожидания удалось услышать живой голос по телефону 28-66-10, который посоветовал мне обращаться в управляющую компанию. Поясняю, что я просто проезжала мимо, а горячая вода течет по улице. В ответ мне опять талдычат про управляшку и отправляют в АДС, телефон которой или занят, или умер. Что это за аварийная служба такая, в которую полдня нельзя дозвониться? В итоге удалось выцепить ещё один телефон 30-66-59. Меня тоже выслушали без энтузиазма, но обещали в «аварийку» всё передать. Итог неутешителен. Горячий ключ продолжает бить из земли. Куда еще звонить? Прошу коллег-журналистов проявить к ситуации внимание. Такого бардака я уже давно не встречала. Это сколько же воды вылилось за все это время? Кто будет платить за весь этот горячительный банкет? А влияние горячей щелочной воды на почву?»Такое письмо GOROD48 получил от руководителя пресс-службы ООО «Газпрома межрегионгаз Липецк» Татьяны Семеновой.Действительно, в указанном месте из-под земли на проезжую часть улицы Фрунзе текла вода. Корреспондент GOROD48 попробовал ее рукой - горячая!- Четвертные сутки уже течет, никому и дела нет, - сказал оказавшийся рядом с гейзером мужчина.В соседнем здании, по улице Коммунальной, 8, находится департамент ЖКХ мэрии. GOROD48 обратился в пресс-службу ведомства. Оттуда позвонили в ресурсные организации и, о чудо, через час поток горячей воды иссяк!