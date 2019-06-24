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4 минуты назад

Пьяный водитель избил автоинспектора

18
#нападение #ГИБДД #пьяная езда
Пьяный водитель избил автоинспектора

На сотрудника ДПС напали при исполнении.

В Калуге 32-летний житель Архангельской области обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщает издание kaluga-poisk, обвиняемый полностью признал свою вину. Расследование уже завершено, материалы дела направлены в суд.

По версии следствия, в марте 2019 года пьяный обвиняемый ночью ехал на автомобиле. Он на высокой скорости мчался по улице Салтыкова-Щедрина, причем — по встречной полосе. Это вызвало подозрение у экипажа ДПС. Они догнали нарушителя и потребовали от водителя остановиться. От прохождения медицинского освидетельствования обвиняемый отказался. В процессе составления протокола водитель пытался покинуть патрульный автомобиль, при этом наносил удары руками и ногами по лицу и телу сотрудника ДПС, причинив ему средней тяжести вред здоровью.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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#нападение #ГИБДД #пьяная езда

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