В России
4 минуты назад
Пьяный водитель избил автоинспектора
На сотрудника ДПС напали при исполнении.
В Калуге 32-летний житель Архангельской области обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщает издание kaluga-poisk, обвиняемый полностью признал свою вину. Расследование уже завершено, материалы дела направлены в суд.
По версии следствия, в марте 2019 года пьяный обвиняемый ночью ехал на автомобиле. Он на высокой скорости мчался по улице Салтыкова-Щедрина, причем — по встречной полосе. Это вызвало подозрение у экипажа ДПС. Они догнали нарушителя и потребовали от водителя остановиться. От прохождения медицинского освидетельствования обвиняемый отказался. В процессе составления протокола водитель пытался покинуть патрульный автомобиль, при этом наносил удары руками и ногами по лицу и телу сотрудника ДПС, причинив ему средней тяжести вред здоровью.
Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, в марте 2019 года пьяный обвиняемый ночью ехал на автомобиле. Он на высокой скорости мчался по улице Салтыкова-Щедрина, причем — по встречной полосе. Это вызвало подозрение у экипажа ДПС. Они догнали нарушителя и потребовали от водителя остановиться. От прохождения медицинского освидетельствования обвиняемый отказался. В процессе составления протокола водитель пытался покинуть патрульный автомобиль, при этом наносил удары руками и ногами по лицу и телу сотрудника ДПС, причинив ему средней тяжести вред здоровью.
Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.