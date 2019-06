США атаковали вирусами энергосистему России

Газета The New York Times сообщает об кибератаках США на стратегическую инфраструктуру России. В частности, по данным издания, американцы стали «активнее пытаться внедрить вредоносные программы в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением страны». Газета ссылается на неназванных нынешних и бывших представителей администрации США.«По меньшей мере с 2012 года, как говорят нынешние и бывшие сотрудники, США предпринимали разведывательные действия в отношении управляющих систем российских энергетических сетей… Теперь американская стратегия сдвинулась больше в сторону наступления, говорят официальные лица, с размещением потенциально вредоносных хакерских программ в российских системах, на такой глубине и с такой агрессивностью, невиданных ранее. Цель этого — и предупреждение, и готовность к проведению киберударов, если между Вашингтоном и Москвой произойдет серьезный конфликт», — пишет издание.По данным The New York Times, предыдущий президент США Барак Обама «отдавал секретные приказы провести в отношении российских энергосетей некоторые действия, которые направят сигнал» Москве. Под «некоторыми действиями», судя по публикации, и подразумевается внедрение и размещение в российских сетях вредоносных программ. При этом сотрудники разведки рассказали газете о том, что колебались, прежде чем посвящать в детали этих киберопераций против России нынешнего президента США Дональда Трампа, поскольку опасались его реакции в виде, например, отмены приказа на проведение таких операций или выхода информации от Трампа во время встреч с официальными лицами иностранных государств.В Совете национальной безопасности США, как пишет газета, отказались комментировать информацию об этих кибероперациях, сообщает eadaily.com