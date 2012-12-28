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33-летний липчанин присматривал машины с приоткрытыми стёклами и воровал из салонов телефоны
Происшествия
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вчера, 16:08
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33-летний липчанин присматривал машины с приоткрытыми стёклами и воровал из салонов телефоны
Ему вменяют три кражи.
В мае он повторил тот же трюк на улице Новокарьерной: на этот раз украденный из автомобиля «Газель» телефон «Айфон 8 плюс» стоил 9 402 рубля.
Этого же мужчину обвиняют в краже с банковского счета знакомого, он оплатил его картой несколько покупок. Хотя хозяин карты дал её ему для оплаты всего одного товара.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого в двух случаях квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража с причинением значительного ущерба гражданину, в одном — по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — кража с банковского счета.
В ходе следствия обвиняемый признал вину и раскаялся. Теперь ему может грозить до шести лет лишения свободы.
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