На НЛМК определили лучшего водителя автомобиля

На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс «Лучший по профессии» среди водителей автомобиля автотранспортного управления. В соревнованиях участвовали 30 сотрудников.

Конкурс состоял из двух этапов: теоретического и практического. В первом участники решали тест из 70 вопросов: 50 профильных и 20 по промышленной безопасности. В финал прошли 10 человек, которые справились с заданием лучше остальных.В практическом этапе финалистов ждали семь упражнений на грузовом автомобиле. Испытания начались с задания «Круг», где водители ездили по кольцу задним и передним ходом. Затем они прошли станцию параллельной парковки и «змейку». В упражнении «Колея» участникам нужно было проехать по искусственно созданной колее, не повредив ее. В финальных упражнениях конкурсанты должны были заехать задним ходом в бокс, пройти в тоннельные ворота, не задев ограничители, и остановиться ровно на стоп-линии.Водители автомобиля перевозят грузы на территории производственной площадки. В их работе важно доставить груз в срок, не повредив его и объекты вокруг. Поэтому все практические задания были подобраны для проверки умения маневрировать и чувствовать габариты автомобиля.«Лучшим водителем автомобиля» стал Евгений Хабаров, водитель автоколонны №3 автотранспортного управления НЛМК. В активе Евгения участие и победы более чем в 30 конкурсах водителей, в том числе — в областных и всероссийских.— В нашем деле важно знание правил дорожного движения и охраны труда. Такие конкурсы показывают твои слабые стороны. Остается лишь работать над их улучшением. Этим и занимаемся из года в год, — поделился Евгений Хабаров.Второе место занял Сергей Сушков, водитель автоколонны №3, третье — Дмитрий Дадычин, водитель автоколонны №4.Конкурсы профессионального мастерства на комбинате проводят ежегодно. Такие соревнования позволяют сотрудникам обмениваться опытом и помогают заявить о себе. В 2024 году на НЛМК уже прошли 30 конкурсов, а всего состоится 40. Победители получают звание «Лучший по профессии», а также премии и корпоративные награды.