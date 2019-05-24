Липчан ждут на клубничный фестиваль

Праздник традиционно состоится в селе Нижнее Казачье.

VI событийный туристский фестиваль дачной жизни «Клубничное настроение» состоится 23 июня. Гостей ждут с 10 часов утра на площадке возле Уткинского центра культуры в селе Нижнее Казачье Задонского района, сообщает местная администрация.



Весь фестиваль будет работать «Народная ярмарка». Там будут презентовать семена, саженцы, укрывной материал, средства борьбы за урожай, угощать клубникой и другими ягодами, фруктами и овощами. На «Народной ярмарке» организуют выставку работ местных умельцев и проведут серию мастер-классов, покажут русские традиционные детские игрушки, устроят «салон красоты», работающий на клубничной косметике.



Торжественное открытие фестиваля запланировано на 11 часов. Гостей праздника ждет интересная концертная программа, а участников фестиваля — конкурс на лучшее торговое место «Лучшая клубника выросла на моей грядке!». На празднике будет интересно и детям. Специально для маленьких гостей фестиваля из Задонска приедут специалисты детской развивающей студии. Параллельно будут идти мастер-классы по ландшафтным и садовым работам.



В рамках фестиваля устроят гастрономические конкурсы, мастер-классы по изготовлению варенья, соревнования по русским шашкам, по решению ребусов и головоломок, проведут семейные весёлые старты, конкурс частушечников, «ягодных» костюмов. Среди девочек 6-12 лет выберут «Земляничку 2019».



В 21:30 в Нижнем Казачьем начнется «Ягодная дискотека», а в 23 часа запустят праздничный салют.