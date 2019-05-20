Общество

сегодня, 19:07

Состояние стадиона «Металлург» обсудили в мэрии Липецка

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#стадион #реконструкция
Состояние стадиона «Металлург» обсудили в мэрии Липецка

Состояние главной футбольной арены Липецка снова в центре внимания руководителей города.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, стадион «Металлург» за два года серьезно обновился – буквально заново построено футбольное поле, реконструированы фасад и трибуны, внутренние помещения. Однако у администрации Липецка много вопросов к подрядчикам: на металлических конструкциях появилась ржавчина, на бетонных - трещины, на зеленой поляне проплешины, с площадок вокруг арены и административного здания не вывезен строительный мусор, а предусмотренное контрактом благоустройство территории так и не началось. Сегодня исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина встретилась с представителями фирмы-подрядчика «Сталь-М». Также участниками совещания стали заместители главы города и руководители профильных структурных подразделений администрации.

Выявленные проблемы условно разделили на три группы: поле, состояние металлических и бетонных конструкций, а также отделка внутренних помещений стадиона. Как отметили участники встречи, в результате сотрудничества руководства учреждения и фирмы-подрядчика за прошедший месяц удалось снять вопросы по полю. На сегодняшний день газон восстановлен, а системы полива и подогрева работают исправно. Также подрядчики провели работы по гидроизоляции трибун, чтобы вода не попадала в расположенные под ними административные помещения.

Вместе с тем, Евгения Уваркина подчеркнула необходимость назначить ответственного за техническое обслуживание оборудования на период его дальнейшей эксплуатации.

В числе проблем, которые предстоит решить в ближайшее время – неудовлетворительное состояние краски на металлических и штукатурки на бетонных конструкциях. Кроме того, подрядчик должен устранить нарекания по отделке помещений административного здания стадиона.

- Мы за мирное разрешение вопросов, но исправлять недочеты нужно точно в срок. Прошу учесть, что стадион должен быть готов к приему гостей уже в середине июня, - подытожила исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина.

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#стадион #реконструкция

Комментарии (8)

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Следак

3 минуты назад
На сайте Рекорды Липецка выставили фото Дементьева где он лежит на пляже Турции. Даже стадион и то сделать не могли, весь спорт на дне
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На кичу их!

16 минут назад
Ребятушки, устранение недоделок и явных косяков - дело нужное, но почему до сих пор не возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, подписавших акт приема объекта? Все эти косяки были прекрасно видны с самого начала, но никто не обратил на них внимания. Думаете, случайно?
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Фокс

18 минут назад
Все видят,все знают, все губами чмокают, а Иванов посмеивается
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Абрагим

35 минут назад
Мой президент Кадыров дарит вам спортивные снаряды в Тербуны а где Иванов почему он не сидит. На зоне Ваши ребята играют за Беркут Беркут сила Алах с нами
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зрк

53 минуты назад
Тамбов молодцы.А у нас труба что со стадионом что с командой.Артамонову не нужен спорт.Ледовую арену закрыл.Тамбов что футбол что хоккей в вышке играет.Нашим чинушам по фигу одна показуха
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гость

54 минуты назад
сделайте там большой экран и транслируйте хоккей, толку больше будет. футбол все равно умер в этом городе.
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valerafromsplus

58 минут назад
Очень жаль до слёз, что не обсудили состояние "ФК Металлург". :( Эх! Мой родной Липецк! Для кого-то и "маленький город с улицами в три дома". Но это не про Липецк точно!
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и решили

сегодня, 19:13
побить рекорд Зенит-Арены в 40 млрд.))) а потом подарить Тамбову который вышел в вышку)))
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