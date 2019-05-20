Состояние стадиона «Металлург» обсудили в мэрии Липецка

Состояние главной футбольной арены Липецка снова в центре внимания руководителей города.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, стадион «Металлург» за два года серьезно обновился – буквально заново построено футбольное поле, реконструированы фасад и трибуны, внутренние помещения. Однако у администрации Липецка много вопросов к подрядчикам: на металлических конструкциях появилась ржавчина, на бетонных - трещины, на зеленой поляне проплешины, с площадок вокруг арены и административного здания не вывезен строительный мусор, а предусмотренное контрактом благоустройство территории так и не началось. Сегодня исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина встретилась с представителями фирмы-подрядчика «Сталь-М». Также участниками совещания стали заместители главы города и руководители профильных структурных подразделений администрации.

Выявленные проблемы условно разделили на три группы: поле, состояние металлических и бетонных конструкций, а также отделка внутренних помещений стадиона. Как отметили участники встречи, в результате сотрудничества руководства учреждения и фирмы-подрядчика за прошедший месяц удалось снять вопросы по полю. На сегодняшний день газон восстановлен, а системы полива и подогрева работают исправно. Также подрядчики провели работы по гидроизоляции трибун, чтобы вода не попадала в расположенные под ними административные помещения.

Вместе с тем, Евгения Уваркина подчеркнула необходимость назначить ответственного за техническое обслуживание оборудования на период его дальнейшей эксплуатации.

В числе проблем, которые предстоит решить в ближайшее время – неудовлетворительное состояние краски на металлических и штукатурки на бетонных конструкциях. Кроме того, подрядчик должен устранить нарекания по отделке помещений административного здания стадиона.

- Мы за мирное разрешение вопросов, но исправлять недочеты нужно точно в срок. Прошу учесть, что стадион должен быть готов к приему гостей уже в середине июня, - подытожила исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина.