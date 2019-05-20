сегодня, 19:07
Состояние стадиона «Металлург» обсудили в мэрии Липецка
Состояние главной футбольной арены Липецка снова в центре внимания руководителей города.
Выявленные проблемы условно разделили на три группы: поле, состояние металлических и бетонных конструкций, а также отделка внутренних помещений стадиона. Как отметили участники встречи, в результате сотрудничества руководства учреждения и фирмы-подрядчика за прошедший месяц удалось снять вопросы по полю. На сегодняшний день газон восстановлен, а системы полива и подогрева работают исправно. Также подрядчики провели работы по гидроизоляции трибун, чтобы вода не попадала в расположенные под ними административные помещения.
Вместе с тем, Евгения Уваркина подчеркнула необходимость назначить ответственного за техническое обслуживание оборудования на период его дальнейшей эксплуатации.
В числе проблем, которые предстоит решить в ближайшее время – неудовлетворительное состояние краски на металлических и штукатурки на бетонных конструкциях. Кроме того, подрядчик должен устранить нарекания по отделке помещений административного здания стадиона.
- Мы за мирное разрешение вопросов, но исправлять недочеты нужно точно в срок. Прошу учесть, что стадион должен быть готов к приему гостей уже в середине июня, - подытожила исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина.
Следак
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