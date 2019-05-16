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Липецкую авиабазу защитят от квадрокоптеров

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#авиабаза #квадрокоптер
Липецкую авиабазу защитят от квадрокоптеров

Дроны и иные неопознанные летательные аппараты перехватят при помощи системы "Силок"

Расчеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа заступили на боевое дежурство по охране и обороне воздушного пространства в прилегающей территории над объектами инфраструктуры авиационных базе и аэродромов в Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Смоленской, Московской, Тверской, Ленинградской области и республике Карелия.

Военнослужащие будут нести посменное круглосуточное дежурство и вести мониторинг воздушного пространства для обнаружения и подавления сигналов, перехвата управления неопознанных летательных аппаратов, малоразмерных квадракоптеров.

Для осуществления мониторинга воздушного пространства будут использованы новейшие комплексы радиоэлектронного противодействия «Силок». С их помощью операторы комплекса будут осуществлять принудительные посадки беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в закрытой зоне работы авиационных базе округа.

После принуждения к посадке беспилотные летательные аппараты будут блокированы и обезврежены на земле силами инженерных подразделений.

«Силок» - комплекс радиоэлектронного противодействия с широким диапазоном рабочих частот, предназначенный для борьбы с БЛА. Позволяет подавить системы связи и управления различных типов беспилотных летательных аппаратов на дальности в несколько километров, сообщает Минобороны.

Фото: teamextension.ee


1 677
#авиабаза #квадрокоптер

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