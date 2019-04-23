Спорт

18 минут назад

Прощай легенда! Умер Станислав Берников

3 433
#Станислав Берников
Прощай легенда! Умер Станислав Берников

Один из немногих липчан, игравших в высшей лиге СССР, наставник лучшего мини-футболиста XXI века Константина Еременко, противоречивый, но все-таки Человек с большой буквы.

На 66-м году жизни скончался один из самых известных представителей липецкого футбола Станислав Берников.

Причина смерти человека, который в жизни не выкурил ни одной сигареты и практически не выпивал – оторвавшийся тромб. Берников вел спортивный образ жизни, вот и в этот раз поехал в парикмахерскую на велосипеде. Доехал, сел в кресло и в 14.10 сегодня его сердце перестало биться навсегда...

Станислав Берников начинал карьеру в клубе «Новолипецк» (так во второй половине 70-х назывался «Металлург») в 1974-76 гг., а затем в 1977 году перешел в харьковский «Металлист», где сделал себе имя. Один из немногих воспитанников липецкого футбола, кто играл на самом серьезном уровне в стране – в высшей лиге СССР. Также выступал за донецкий «Шахтер», «Спартак» (Анапа), «Трактор» (Павлодар), «Металлург» (Липецк). До последнего играл за ветеранов. В 61 год был признан лучшим игроком чемпионата России среди тех, «кому за 40», то есть годившихся ему в сыновья.

В Липецке начал тренерскую карьеру. В 45 лет выходил на поле вместе с подающими тогда надеждами «звездочками» липецкого футбола (самые известные Дмитрий Бугаков, Андрей Захаренко) и был среди них лучшим на поле. Дважды вставал у руля главной команды области – в 1999 и 2006 годах. Последний приход ознаменовался скандалом, в связи с избиением на базе футболистов, которых тренер подозревал в участии в договорных матчах. Правда, суд не нашел большого криминала в действиях самого Берникова и лишь оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Футбольные его власти дисквалифицировали, в 2015 году дисквалификация была снята. Ту историю Берников пронес, как боль через весь остаток жизни – любой разговор с ним (а у автора этих строк их были сотни) не обходился без этой темы.

… Последняя встреча со Станиславом Васильевичем произошла две недели назад, что характерно в Христорождественском соборе. Короткая беседа и на прощание фраза: «Буду нужен – звони…».

Земля Вам пухом, Футболист, Человек и Тренер.

Похороны состоятся в четверг. О месте прощания со Станиславом Берниковым будет сообщено дополнительном.

3 433
#Станислав Берников

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Владимир

11 секунд назад
Очень жаль! Соболезную близким и друзьям.
ответить

горожанка

4 минуты назад
За что так человека оскорбили? "...протЕворечивый,но все-таки человек...! "-кто этот заголовок написал? ученик 2 -го класса?
ответить

л-а

7 минут назад
,,,настоящие люди уходят....жаль.
ответить

гость555

11 минут назад
Светлая память!
ответить

Еще в рубрике

Чисто липецкий финал во Всероссийском турнире – Вачаган и Иван (ФОТО)
#Греко-римская борьба
1
Чисто липецкий финал во Всероссийском турнире – Вачаган и Иван (ФОТО)

сегодня, 17:03

Спорт
Картинг в Липецке еще способен добиваться успехов – на последнем издыхании (ФОТО)
#Картинг
3
Картинг в Липецке еще способен добиваться успехов – на последнем издыхании (ФОТО)

сегодня, 16:32

Спорт
«Виннипег» вылетел из Кубка Стэнли, Куликов впервые в карьере не забросил ни одной шайбы за сезон
#Хоккей #НХЛ #Кубок Стэнли
3
«Виннипег» вылетел из Кубка Стэнли, Куликов впервые в карьере не забросил ни одной шайбы за сезон

21.04.2019 21:39

Спорт
В Липецк может приехать один из самых перспективных вратарей России
#Мини-футбол
В Липецк может приехать один из самых перспективных вратарей России

21.04.2019 20:38

Спорт
Волейболистки «Липецка» выиграли серию за 5-е место
#Волейбол #"Липецк"
1
Волейболистки «Липецка» выиграли серию за 5-е место

21.04.2019 19:13

Спорт
Сергей Жуков: «Обыграть «Металлург» приятно, но трудно»
#Футбол #"Металлург"
1
Сергей Жуков: «Обыграть «Металлург» приятно, но трудно»

21.04.2019 18:47

Спорт