Прощай легенда! Умер Станислав Берников

Один из немногих липчан, игравших в высшей лиге СССР, наставник лучшего мини-футболиста XXI века Константина Еременко, противоречивый, но все-таки Человек с большой буквы.

На 66-м году жизни скончался один из самых известных представителей липецкого футбола Станислав Берников.

Причина смерти человека, который в жизни не выкурил ни одной сигареты и практически не выпивал – оторвавшийся тромб. Берников вел спортивный образ жизни, вот и в этот раз поехал в парикмахерскую на велосипеде. Доехал, сел в кресло и в 14.10 сегодня его сердце перестало биться навсегда...



Станислав Берников начинал карьеру в клубе «Новолипецк» (так во второй половине 70-х назывался «Металлург») в 1974-76 гг., а затем в 1977 году перешел в харьковский «Металлист», где сделал себе имя. Один из немногих воспитанников липецкого футбола, кто играл на самом серьезном уровне в стране – в высшей лиге СССР. Также выступал за донецкий «Шахтер», «Спартак» (Анапа), «Трактор» (Павлодар), «Металлург» (Липецк). До последнего играл за ветеранов. В 61 год был признан лучшим игроком чемпионата России среди тех, «кому за 40», то есть годившихся ему в сыновья.

В Липецке начал тренерскую карьеру. В 45 лет выходил на поле вместе с подающими тогда надеждами «звездочками» липецкого футбола (самые известные Дмитрий Бугаков, Андрей Захаренко) и был среди них лучшим на поле. Дважды вставал у руля главной команды области – в 1999 и 2006 годах. Последний приход ознаменовался скандалом, в связи с избиением на базе футболистов, которых тренер подозревал в участии в договорных матчах. Правда, суд не нашел большого криминала в действиях самого Берникова и лишь оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Футбольные его власти дисквалифицировали, в 2015 году дисквалификация была снята. Ту историю Берников пронес, как боль через весь остаток жизни – любой разговор с ним (а у автора этих строк их были сотни) не обходился без этой темы.

… Последняя встреча со Станиславом Васильевичем произошла две недели назад, что характерно в Христорождественском соборе. Короткая беседа и на прощание фраза: «Буду нужен – звони…».

Земля Вам пухом, Футболист, Человек и Тренер.

Похороны состоятся в четверг. О месте прощания со Станиславом Берниковым будет сообщено дополнительном.