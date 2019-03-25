Происшествия

52 минуты назад

Ельчанин едва не задушил 79-летнего мужчину

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#угроза убийством
Ельчанин едва не задушил 79-летнего мужчину

Злоумышленник был пьян.

Мировой судья СУ №2 Елецкого района рассмотрела уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвинили в угрозе убийством. Еще до приговора мужчина признал свою вину и указал, что на преступление его толкнуло неумеренное потребление спиртного.

Как установил суд, преступление было совершено днем 22 августа 2018 года в селе Боевка. Пьяный подсудимый повздорил с 79-летним мужчиной. В ходе спора ельчанин повалил старика на землю, сел на него и стал душить воротом футболки, надетой на пенсионера, со словами: «Я тебя сейчас убью! Задушу!». Престарелый мужчин написал заявление в полицию.

Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину наказали 480 часами обязательных работ.
1 429
#угроза убийством

Комментарии (1)

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Roker

47 минут назад
А фото какой раз стоит с Левобережного суда
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