Ельчанин едва не задушил 79-летнего мужчину

Злоумышленник был пьян.

Мировой судья СУ №2 Елецкого района рассмотрела уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвинили в угрозе убийством. Еще до приговора мужчина признал свою вину и указал, что на преступление его толкнуло неумеренное потребление спиртного.



Как установил суд, преступление было совершено днем 22 августа 2018 года в селе Боевка. Пьяный подсудимый повздорил с 79-летним мужчиной. В ходе спора ельчанин повалил старика на землю, сел на него и стал душить воротом футболки, надетой на пенсионера, со словами: «Я тебя сейчас убью! Задушу!». Престарелый мужчин написал заявление в полицию.



Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину наказали 480 часами обязательных работ.