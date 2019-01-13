Плюс к карме: как, чем и зачем нужно подкармливать птиц зимой

Почему пернатым нельзя ничего соленого, а ворон лучше не угощать вообще.

Представьте на минуту, что с приходом зимы вам не только стало холодно и снежно, но и вся еда разбежалась и попряталась. Примерно так чувствуют себя птицы зимой. Что толку с того, что ты умеешь летать, если от голода взлететь не можешь? GOROD48 напоминает читателям, что им вполне по силам борьба с голодными обмороками у птиц, которые не улетают в теплые края, а остаются зимовать.



Почему мы кормим птиц зимой



Главная причина птичьего голода в том, что птицы не работают, не получают зарплату и физически не смогут катить перед собой тележку в универсаме. Ах, да: и еще все питательные семена и жучки, которыми пернатые подкреплялись летом, накрывает слой снега. В результате синицы, свиристели, поползни, дятлы, воробьи, снегири, сороки, и другие птицы, прописанные на территории Российской Федерации, зимой терпят бедствие.



Почему человек в ответе за птиц, даже тех, которых он не приручил? Во-первых, потому что он царь зверей и венец творенья. По сравнению с синицей человек обладает фантастическими способностями и располагает новейшими технологиями, а сильный должен опекать слабого.

Во-вторых, кормление голодных птичек вместе с детьми — очень важное и нужное педагогические мероприятие. Подрастающему человеку полезно усвоить, что мир велик и в нем все живые существа взаимодействуют, что ощущать себя добрым, заботливым и ответственным - приятно. Ребенок, научившийся сочувствовать, станет хорошим человеком.



В-третьих, от голода у диких птиц нарушается теплопродукция в организме и они просто замерзают насмерть. А массовая гибель птиц, даже в городе — это нарушение природного баланса.

- Чем меньше станет птиц, тем больше разведется насекомых, в том числе и вредителей, губящих растения — некому будет склевывать гусениц, - поясняет наш эксперт, орнитолог Наталья Воинова.



Из чего можно сделать кормушку



По большому счету, чтобы смастерить птичью кормушку, нужно лишь желание, а также немного свободного времени, скотча и гвоздей. При работе с картоном поможет элементарный степплер.

Самая простая кормушка, которую, наверное, все видели, вырезается из молочного пакета. Правда, она же и самая непрактичная — материал не слишком крепкий, да и мало проку в кормушке, которая висит на веревочке и раскачивается при каждом ветерке.



Вырезать помещение для птичьей столовой можно из пятилитровой пластиковой бутылки, из картонной обувной коробки, из посылочного ящика, даже из тыквы!



Главное, чтобы у кормушки была крыша, укрывающая угощение от снега и дождя.

Народные умельцы приспосабливают под кафе для птиц старые корзины, птичьи клетки, жестянки из-под печенья, кашпо для комнатных цветов, пластиковые ящики из-под фруктов.



Но идеальный вариант — классический фанерный «домик» с двускатной крышей и низкими бортиками вместо стенок. Кстати, специальные птичьи кормушки могут даже стать стильным аксессуаром во дворе или в саду.



Итак, хорошая кормушка — стационарная, находящаяся на постоянном месте, защищенная от снега и дождя, не раскачивающаяся на ветру, и самое главное, постоянно пополняющаяся запасами продовольствия.



Чем угостить зимующих



Что едят птицы? Семена и насекомых.



Недостаток зерновых в рационе пернатых помогут восполнить обыкновенные подсолнечные семечки, не жареные и не соленые.



Если есть желание сделать все по науке, купите в зоомагазине зерновую смесь для канареек, но можно предложить и магазинную крупу.



Подойдут просо, овес, конопляное семя, перловка. Придете на рынок — посетите ряды, где торгуют кормами для домашних птиц и проследите, из какого мешка приворовывают воробьи. Этого корма и приобретите.



Сосновые и еловые шишки с семенами — настоящий деликатес.



Почему синицам предлагают зимой сало?



Потому что корм, богатый жирами, помогает теплокровным и насекомоядным птицам сохранять высокую температуру тела. Они с удовольствием клюют и отвердевший на холоде кусок сливочного масла, если случается такое счастье.



Кроме сала птичьей мелочи можно предлагает крошеные вареные яйца, сырой мясной фарш.

Различные сушеные ягоды (но не сухофрукты) помогут птицам против авитаминоза.



Чем нельзя кормить птиц



Самое главное — не надо предлагать пернатым ничего соленого.



- Соль для птиц — настоящий яд! - предупреждает заведующая просветительским отделом Липецкого зоопарка Ольга Кривошеева.



Словом, не кладите в кормушки чипсов, сухариков, соленых семечек, соленого сала.

Кстати, жареные семечки, как говорят биологи, вызывают у крылатых тяжелые патологии печени.

Пшено — крупа дешевая, но птицам такая еда не показана: лежалое пшено токсично для птиц.

Риса птицам тоже не насыпайте: он очень твердый, даже если мелкий птах его и склюет, то не сможет переварить.



Ржаной хлеб, особенно, свежий — категорически не птичья еда. Он вызывает у мелких птах такое брожение в животе, что и до заворота кишок недалеко.



5 интересных фактов о подкармливании диких птиц:



1. Будете устраивать кормушку — вспомните, что кормление зимующих птах — традиция, уходящая корнями в самые незапамятные времена. Например, славяне-язычники ассоциировали душу усопшего человека с маленькой птичкой. Птиц подкармливали, чтобы почтить предков.

В начале прошлого века в британских газетах была проведена целая агитационная кампания: людей призывали подкармливать диких пернатых зимой.



А в 1994 году в Америке решением Конгресса февраль был объявлен Национальным месяцем кормления птиц.



Кормление голубей — давняя православная традиция. Голубь считается символом Святого Духа, считается, что клюющий голубь «кладет поклоны» за усопших.



2. Если вы видите среди синиц в кормушке особенно пухлых, похожих на пуховые шарики особей, которые едят, отталкивая других от корма и не обращают внимания на людей, это не значит, что они «толстые» и нахальные. Напротив, это говорит о том, что такие синицы больны, очень плохо себя чувствуют, потому и распушили все перья, стремясь согреться и потеряли природную осторожность.



3. Птиц нужно именно подкармливать, а не кормить. Иначе они перестанут искать естественную пищу в природе.

А корм «от людей» богат жирами и при постоянном употреблении приводит к болезням печени у птиц и, соответственно, гибели.



4. Многие знаменитые люди любили подкармливать птиц. Например, актер Георгий Вицин. О нем соседи даже придумали двустишие: «Если летят птицы, значит, идет Вицин».



5. Кого не стоит кормить, так это серых ворон, которых в городах всегда много. Это птица сильная, агрессивная и практически всеядная, она и так зимой не особенно голодает. Причем, чем лучше перезимуют вороны, склонные к разорению чужих гнезд и прочему беспределу, тем меньше будет поголовье других, более «культурных» птиц — славок, соловьев, зябликов.



