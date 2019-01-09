85% клиентов гостиниц Липецкой области — граждане России

134 тыс. человек останавливались в гостиницах Липецкой области в течение года, сообщает Росстат в исследовании «Туризм в России-2018». Основное число клиентов (114 тыс., или 85%) - жители России, и только 20 тыс., или 15% - иностранные граждане.

Всего в регионе 56 гостиниц с общим числом номеров 1579. Одновременно в них могут поселиться 4 436 человек. В среднем на каждую гостиницу приходится 79 мест — это чуть больше, чем в целом по стране (75 мест).

В Липецкой области туристы также могут остановиться в шести хостелах, где организованы 82 номера на 275 мест. За год их посетили почти 5,7 тыс. человек, из которых 0,9 тыс. - иностранцы.

В шести санаторно-курортных организациях смогли оздоровиться 13,9 тыс. человек, из которых 4,9 тыс. - дети и молодежь в возрасте до 18 лет, а еще 3,6 тыс. - жители старше 55 лет. Среди клиентов липецких санаториев оказалось всего пять иностранцев.

103 туристические фирмы действовали в Липецкой области — в течение года они отправили 24,7 тыс. человек в туры по России и зарубежным странам. В том числе 9,8 тыс. человек воспользовались услугами турфирм, чтобы устроить себе отдых в пределах страны, 14,9 тыс. выезжали за рубеж. Общая стоимость турпакетов за год составила 740,6 млн. рублей: 185,5 млн. рублей пришлось на долю российских туров, 555,1 млн. рублей — зарубежных, сообщает Росстат.