Липецкая область – регион с пониженной устойчивостью

Фонд «Петербургская политика» подвел итоги декабря 2018 года

Публикует данные исследования "Давыдов. Индекс ".

Липецкая область отнесена в группу регионов с низкой устойчивостью. В этой группе она на 8 месте.

К негативным моментам отнесено: отставка начальника областного управления ЖКХ Юрия Костина. Отставка руководителя липецкого Госстройнадзора Олега Борохова. Признание арбитражным судом банкротом липецкой молочной компании ООО “ГринВилль”.

Позитивные: Одобрение экспертным советом ОЭЗ “Липецк” бизнес-планов 3 новых инвесторов с общим объемом вложений 9,2 млрд рублей.

Запуск итальянской компанией Fondital S.p.A. в ОЭЗ “Липецк” завода по производству радиаторов.

Утверждение облсоветом новых мер социальной поддержки для молодых матерей и многодетных семей.

Липецкая область оказалась в средине ТОПа самых ярких событий вокруг “мусорной реформы” из-за представления прокуратуры Добринского района региональному оператору по обращению с ТКО – ООО “Чистый город” – после многочисленных жалоб местных жителей.