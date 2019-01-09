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Липецкая область – регион с пониженной устойчивостью

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Липецкая область – регион с пониженной устойчивостью

Фонд «Петербургская политика» подвел итоги декабря 2018 года

Публикует данные исследования "Давыдов. Индекс". 

Липецкая область отнесена в группу регионов с низкой устойчивостью. В этой группе она на 8 месте.

К негативным моментам отнесено: отставка начальника областного управления ЖКХ Юрия Костина. Отставка руководителя липецкого Госстройнадзора Олега Борохова. Признание арбитражным судом банкротом липецкой молочной компании ООО “ГринВилль”.

Позитивные: Одобрение экспертным советом ОЭЗ “Липецк” бизнес-планов 3 новых инвесторов с общим объемом вложений 9,2 млрд рублей.

Запуск итальянской компанией Fondital S.p.A. в ОЭЗ “Липецк” завода по производству радиаторов.

Утверждение облсоветом новых мер социальной поддержки для молодых матерей и многодетных семей.

Липецкая область оказалась в средине ТОПа самых ярких событий вокруг “мусорной реформы” из-за представления прокуратуры Добринского района региональному оператору по обращению с ТКО – ООО “Чистый город” – после многочисленных жалоб местных жителей.

 

 

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Комментарии (28)

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Она не змея, а икспэрт

24 секунды назад
Эфа, иди на место Костина. Ларионова и Репку с собой возьми. Вот тут-то и заживет народ липецкий
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007

3 минуты назад
эфа ты змея что ли
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Эфа

9 минут назад
Прочла комменты. Такое впечатление, что их один человек писал из команды О.П. Королёва.
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Для те и ему подобным

10 минут назад
Сначала научись грамоте, а потом пиши комменты. Такое ощущение, что здесь собралась "команда не до теп". Твоим же салом по мусалам. Смешно.
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Музыкант

11 минут назад
Варяги никогда ничего хорошего не сделают для нашего города , кадры надо выращивать местных а не делать ставку на временщиков . Временщик он и думает соответсвенно а нам нужен мощный хозяйственник , который бы разбирался в проблемах и в решении таковых . А кто сейчас нами управляют? Правильно , люди которые мало что вообще понимают в хозяйстве и какой вы ждёте результат ?
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Мля

16 минут назад
Неужели он все это время был в Мюнхене , не верю !
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муля

18 минут назад
новая власть на каникулах в Мюнхине, видала она этот Липецк. Столиным здесь скучно, у них нет никакой заинтересованности. Вот если бы дети * в наших школах......
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Светлана

27 минут назад
Прошло уже более 3 месяцев а люди пока не понимают и не видят никаких улучшений , сети как рвались так и рвутся , город во дворах чистят плохо , мусор также местами не убирают и где новая власть ?
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Гость

31 минуту назад
Слабоват оказался Артамонов , это не деньги в банке считать , тут думать нужно и решать хозяйственные проблемы , которых очень и очень много .
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Мы из Ельца

33 минуты назад
В Ельце на окраинах города(в 10-15минут пешком до центра)с 25 декабря не вывозят мусор. А прокуратура молчит,отдыхает "око государево " , залились на праздники и отдыхают. И администрация тоже отдыхает,хотя эти круглый год на "отдыхе"!
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