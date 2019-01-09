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Липецкая область – регион с пониженной устойчивостью
Фонд «Петербургская политика» подвел итоги декабря 2018 года
Публикует данные исследования "Давыдов. Индекс".
Липецкая область отнесена в группу регионов с низкой устойчивостью. В этой группе она на 8 месте.
К негативным моментам отнесено: отставка начальника областного управления ЖКХ Юрия Костина. Отставка руководителя липецкого Госстройнадзора Олега Борохова. Признание арбитражным судом банкротом липецкой молочной компании ООО “ГринВилль”.
Позитивные: Одобрение экспертным советом ОЭЗ “Липецк” бизнес-планов 3 новых инвесторов с общим объемом вложений 9,2 млрд рублей.
Запуск итальянской компанией Fondital S.p.A. в ОЭЗ “Липецк” завода по производству радиаторов.
Утверждение облсоветом новых мер социальной поддержки для молодых матерей и многодетных семей.
Липецкая область оказалась в средине ТОПа самых ярких событий вокруг “мусорной реформы” из-за представления прокуратуры Добринского района региональному оператору по обращению с ТКО – ООО “Чистый город” – после многочисленных жалоб местных жителей.
Она не змея, а икспэрт
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Эфа
Для те и ему подобным
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