Происшествия

19 минут назад

Упавшего в лог липчанина пришлось доставать спасателям

1 251
#спасатели
1
Упавшего в лог липчанина пришлось доставать спасателям

29 декабря в 21.00 на телефон службы спасения «112» поступил звонок с просьбой оказать помощь мужчине, застрявшем в заснеженном логу в районе гаражного кооператива на ул. Механизаторов. 

На место происшествия немедленно выехала дежурная смена спасателей управления по делам ГО и ЧС Липецка. По маячку на сотовом телефоне удалось определить местонахождение пострадавшего. С помощью альпинистского снаряжения мужчину подняли на поверхность. Как оказалось, он шел домой и решил сократить путь, при этом в темноте перепутал дорогу и свалился в лог. Самостоятельно выбраться мужчина бы не смог.

Как пояснил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков, если бы не подоспевшие вовремя спасатели и с учетом 10-градусного мороза, последствия могли быть более серьезными.

В адрес управления по делам ГО и ЧС Липецка уже поступила благодарность от друзей и родственников спасенного мужчины.
1 251
#спасатели
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мужик

8 минут назад
бухой был? Заблудиться, упасть и не выбраться там сложно
ответить

Еще в рубрике

В пожаре в Грязях погибла женщина
#пожар
В пожаре в Грязях погибла женщина

сегодня, 08:30

Происшествия
Ночью в Липецке горели два автомобиля
#пожар #автомобиль
11
Ночью в Липецке горели два автомобиля

сегодня, 08:27

Происшествия
Гонки маршруток посмотрели в полиции: один из водителей оштрафован на 5000 рублей
#транспорт
34
Гонки маршруток посмотрели в полиции: один из водителей оштрафован на 5000 рублей

вчера, 14:57

Происшествия
Иномарки столкнулись у остановки
#авария #ДТП
9
Иномарки столкнулись у остановки

вчера, 13:55

Происшествия
Липчанин за четыре часа потратил в магазинах с чужой карты 22 000 рублей
#кража
27
Липчанин за четыре часа потратил в магазинах с чужой карты 22 000 рублей

вчера, 13:36

Происшествия
Напавший на врача «Скорой помощи» липчанин выплатит медику компенсацию
#нападение #скорая помощь
20
Напавший на врача «Скорой помощи» липчанин выплатит медику компенсацию

вчера, 12:34

Происшествия