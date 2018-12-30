Упавшего в лог липчанина пришлось доставать спасателям

29 декабря в 21.00 на телефон службы спасения «112» поступил звонок с просьбой оказать помощь мужчине, застрявшем в заснеженном логу в районе гаражного кооператива на ул. Механизаторов.

На место происшествия немедленно выехала дежурная смена спасателей управления по делам ГО и ЧС Липецка. По маячку на сотовом телефоне удалось определить местонахождение пострадавшего. С помощью альпинистского снаряжения мужчину подняли на поверхность. Как оказалось, он шел домой и решил сократить путь, при этом в темноте перепутал дорогу и свалился в лог. Самостоятельно выбраться мужчина бы не смог.



Как пояснил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков, если бы не подоспевшие вовремя спасатели и с учетом 10-градусного мороза, последствия могли быть более серьезными.



В адрес управления по делам ГО и ЧС Липецка уже поступила благодарность от друзей и родственников спасенного мужчины.

