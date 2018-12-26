Директор елецкой строительной фирмы попал под следствие за не выплаченную зарплату

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

По версии следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на строительстве и ремонте дорог, с июня по октябрь 2018 года не выплачивал зарплату работникам. На протяжении четырех месяцев без законных денежных выплат оставались 13 человек. В результате перед ними образовалась задолженность на сумму более 700 тысяч рублей. При этом, как считает следствие, на счетах организации имелись необходимые денежные средства для расчета с работниками, но расходовались руководством на иные цели.

В настоящее время следствием предпринимаются меры к полному погашению задолженности перед дорожниками. Устанавливается имущество руководителя - должника и организации, а также проводится весь необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает как штрафные санкции и принудительные работы, так и реальное лишение свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.