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Директор елецкой строительной фирмы попал под следствие за не выплаченную зарплату

5 500
#зарплата
Директор елецкой строительной фирмы попал под следствие за не выплаченную зарплату

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

По версии следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на строительстве и ремонте дорог, с июня по октябрь 2018 года не выплачивал зарплату работникам. На протяжении четырех месяцев без законных денежных выплат оставались 13 человек. В результате перед ними образовалась задолженность на сумму более 700 тысяч рублей. При этом, как считает следствие, на счетах организации имелись необходимые денежные средства для расчета с работниками, но расходовались руководством на иные цели. 

В настоящее время следствием предпринимаются меры к полному погашению задолженности перед дорожниками. Устанавливается имущество руководителя - должника и организации, а также проводится весь необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает как штрафные санкции и принудительные работы, так и реальное лишение свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

5 500
#зарплата

Комментарии (5)

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УИЛЬДА

1 минуту назад
показуха!
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я

12 минут назад
А как фирма то называется ,почему название скрывают. Подлецов надо знать в лицо
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EL CHAPO (кoрoтышка)

13 минут назад
Елец, всем ворам Отец))))
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Липчанка

33 минуты назад
Ой ... Какие 30 ... 700 тысяч за 5 месяцев ... На 13 человек...по 10700 ... А остальные миллионы где ?
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Липчанка

36 минут назад
На ремонт дорог выделяются миллионы, миллиарды ...А самим работникам 30 тыс в месяц не могут оплатить.... где оседают деньги ? В чьи карманы ?
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