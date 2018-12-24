Дорожники возместят убытки мэрии за ДТП на новой дороге

Автомобиль попал в яму на недавно отремонтированном участке.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску департамента дорог и благоустройства городской администрации к ООО «Липецкое дорожно-строительное предприятие №1». Мэрия решила взыскать с дорожников убытки, возникшие из-за ДТП на отремонтированном участке улицы.



Как указано в решении суда, 2 июня 2014 года управление главного смотрителя и «ЛДСП №1» заключили муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги. Подрядчику достался участок от кольца девятого микрорайона до Универсального проезда. Гарантия на работы дорожников составляла четыре года. В ноябре 2016 года у строения на Универсальном проезде,16 в дорожную яму угодила женщина на «Тойоте Королле». Автомобилистка отсудила у мэрии Липецка причиненный аварией ущерб и добилась возмещения издержек — 83 778 рублей и 05 копеек. Сотрудники администрации, в свою очередь, подали в суд на дорожников, так как срок гарантии на момент ДТП не истек.



Арбитражный суд Липецкой области вынес решение в пользу департамента дорог. Подрядчик возместит мэрии убытки в 71 435 рублей. Именно в эту сумму эксперты оценили ущерб от аварии. Суд удовлетворил иск частично, так как мэрия могла решить вопрос с компенсацией ущерба автомобилистке в досудебном порядке.