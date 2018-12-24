Общество

15 минут назад

Дорожники возместят убытки мэрии за ДТП на новой дороге

1 325
#ремонт #дороги #ДТП #авария
Дорожники возместят убытки мэрии за ДТП на новой дороге

Автомобиль попал в яму на недавно отремонтированном участке.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску департамента дорог и благоустройства городской администрации к ООО «Липецкое дорожно-строительное предприятие №1». Мэрия решила взыскать с дорожников убытки, возникшие из-за ДТП на отремонтированном участке улицы.

Как указано в решении суда, 2 июня 2014 года управление главного смотрителя и «ЛДСП №1» заключили муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги. Подрядчику достался участок от кольца девятого микрорайона до Универсального проезда. Гарантия на работы дорожников составляла четыре года. В ноябре 2016 года у строения на Универсальном проезде,16 в дорожную яму угодила женщина на «Тойоте Королле». Автомобилистка отсудила у мэрии Липецка причиненный аварией ущерб и добилась возмещения издержек — 83 778 рублей и 05 копеек. Сотрудники администрации, в свою очередь, подали в суд на дорожников, так как срок гарантии на момент ДТП не истек.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение в пользу департамента дорог. Подрядчик возместит мэрии убытки в 71 435 рублей. Именно в эту сумму эксперты оценили ущерб от аварии. Суд удовлетворил иск частично, так как мэрия могла решить вопрос с компенсацией ущерба автомобилистке в досудебном порядке.
1 325
#ремонт #дороги #ДТП #авария

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Женщина

3 минуты назад
наверное была из мэрии так как простой человек ни когда не отсудит ремонт тем более у мэрии согласитесь Разве мало таких аварий по вине дорог очень много
ответить

Еще в рубрике

21-летнюю студентку судят за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения
#правила дорожного движения
6
21-летнюю студентку судят за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

сегодня, 11:30

Общество
Антимонопольщики разберутся в жалобах на установку систем видеонаблюдения в липецких трамваях
#ФАС #жалоба #торги
6
Антимонопольщики разберутся в жалобах на установку систем видеонаблюдения в липецких трамваях

сегодня, 11:28

Общество
Сергей Иванов пообещал открыть Петровский мост в ночь на 26 декабря
#Сергей Иванов #Игорь Тиньков
33
Сергей Иванов пообещал открыть Петровский мост в ночь на 26 декабря

сегодня, 11:00

Общество
В образовании и здравоохранении зарплаты не дотягивали до средних по области
#зарплата
12
В образовании и здравоохранении зарплаты не дотягивали до средних по области

сегодня, 10:40

Общество
Цены на квартиры в новостройках Липецка выросли на 5%
#цена #квартира
1
Цены на квартиры в новостройках Липецка выросли на 5%

сегодня, 10:37

Общество
В Липецке демонтировали 49 рекламных тумб
#тумбы #реклама
15
В Липецке демонтировали 49 рекламных тумб

сегодня, 09:51

Общество