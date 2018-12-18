Спорт

сегодня, 14:01

Липецкие каратисты дали жару в Тамбове и пришли в восторг от местного спорткомплекса (ФОТО)

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#Каратэ #синкекусинкай
Липецкие каратисты дали жару в Тамбове и пришли в восторг от местного спорткомплекса (ФОТО)

В прекрасном зале наши бойцы завоевали 27 медалей.

Липецкие каратисты из клуба «Белый тигр» (региональная федерация синкекусинкай) отлично выступили в открытом чемпионате первенстве Тамбовской области по кекусинкай. Липчане завоевали 27 (!) призовых мест.

Нашу сборную вели за собой взрослые спортсмены, из которых двое стали обладателями «золотых» медалей. Ярослав Шалимов стал чемпионом соседней области в весовой категории до 70 кг, а Максим Федоров - свыше 70 кг. Последнему в чисто липецком финале пришлось встретиться со своим земляком мастером спорта Дмитрием Берестневым, и в итоге Максим одержал такую нужную ему победу.

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Победителями соревнования стали Дарья Кононова (16-17 лет, свыше 60 кг), Денис Швецов (14-15 лет, до 55 кг), Егор Жданов (14-15 лет, до 60 кг), Владимир Якушев (14-15 лет, свыше 65 кг), Фариз Исмаилов (12-13 лет, до 50 кг), Анна Кузнецова (10-11 лет, до 40).

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Отметим, что в соревнованиях приняли участие более 300 бойцов из Тамбовской, Липецкой и Рязанской областей.

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Огромное впечатление произвол на липчан спортивный комплекс, в котором прошли соревнования. Турнир проходил в недавно «Центре единоборств». В распоряжении спортсменов оказался огромный спортивный зал, современные раздевалки и вся инфраструктура.

Несмотря на название, комплекс построен не только для единоборцев. В его состав входят и крытый футбольный манеж, универсальный спортивный зал, спортивные залы для борьбы и бокса, несколько тренажёрных залов, плавательный бассейн, залы для бильярда и шахмат. Рядом расположились гостиничный блок, пресс-центр, конференц-зал, административно-бытовые помещения и передовой медицинский блок. «Центр единоборств» строили в Тамбове с 2014 года, официально открыли в прошлом году. Бюджету Тамбовской области он обошелся примерно в 2,5 миллиарда рублей.

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Дворец в Тамбове. Фото dergava-sport.ru


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#Каратэ #синкекусинкай

Комментарии (2)

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Юлия

59 минут назад
Поздравляю Белого тигра с новыми победами! Вы молодцы! Команда тренеров профессиональная и имеющая работать в одной связке! И всё это благодаря грамотному руководству Юрия Смыкова! Дальнейших успехов и новых побед!
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Миротворец

сегодня, 14:38
Всем добра ! Молодцы ! Так держать!
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